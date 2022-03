Pablo Motos, de nuevo con covid-19

Pablo Motos vuelve a tener covid-19 y no podrá presentar este lunes el programa de Antena 3 'El Hormiguero'.

Según informa el citado espacio en sus redes sociales, el presentador "está bien y sin síntomas", pero no es posible que acuda presencialmente a presentar el programa. De esta forma, será de nuevo la periodista, escritora y colaboradora habitual de 'El Hormiguero' Nuria Roca quien lo sustituya hasta que pueda reincorporarse. "Estamos deseando que vuelva pronto", añade el programa en sus redes.

Hace poco más de un año, en febrero de 2021, Motos también pasó el covid-19 y fue sustituido igualmente por su colaboradora Nuria Roca, quien logró unos buenos resultados de audiencia.

Hasta ese momento, Pablo Motos no había faltado nunca para presentar 'El Hormiguero' en los 15 años que llevaba al frente del programa.

Entonces permaneció en casa durante casi dos semanas "por prudencia" y por protocolo, porque entonces era necesario guardar ese tiempo en caso de tener la enfermedad covid-19.

Tras superar la covid, el presentador elogió a su sustituta, que no pudo evitar emocionarse. "Has estado espectacular", le dijo. “Quiero que sepas que te quiero y que eres una de mis personas favoritas. Gracias por presentar El Hormiguero. Eres la mujer que me ha salvado", dijo antes de fundirse en un abrazo.

Motos reconoció lo duro que le resultó su aislamiento. "De repente me llaman y me dicen: ¡A casa ya que puedes ser contagioso! Así, sin más. Es de esos momentos en los que ves que no eres nada y que la vida cambia en un segundo", explicó. Según confesó, el primer día que no pudo sentarse en la mesa junto a las hormigas Trancas y Barrancas se sintió como si le clavasen "un machete en el pecho".