‘El páramo’, película rodada en Aragón, se convierte en un fenómeno en Netflix

La ópera prima de David Casademunt, ‘El páramo’, que fue rodada en Aragón, ha alcanzado el número uno de películas más vistas de habla no inglesa de Netflix, la quinta si se incluyen las grabadas en este idioma, una semana después de su estreno. "Estoy muy contento, honestamente no me esperaba este éxito", apunta abrumado su director.

Según indica la página web ‘Top 10’ de Netflix, la cinta ha sido vista durante un total de 11,9 millones de horas -la plataforma en vez de medir por número de visualizaciones lo contabiliza así- desde que se estrenó el pasado día 6 de enero y para el periodo que se mide entre el 3 y el 9 de ese mes (esto es, solo ha estado cuatro días de esa semana). También es la quinta película más vista de la plataforma en España, donde la más vista sigue siendo ‘No mires arriba’, al igual que a nivel global.

El paisaje es un elemento fundamental en la trama. La laguna de Gallocanta, las áreas cercanas a la misma, junto a la laguna del Cañizar de Villarquemado quedaron retratadas en este filme "aterrador" con alma de western de época. El rodaje en tierras aragonesas transcurrió durante los primeros 15 días del mes de febrero.

‘El páramo’ narra la historia de una familia -Lucía (Inma Cuesta), su marido Salvador (Roberto Álamo) y su hijo Diego (Asier Flores)- que vive aislada del resto de la sociedad. Desde la partida del padre, madre e hijo apenas reciben visitas y su meta es tratar de desarrollar una existencia tranquila. En un inicio lo consiguen, pero la aparición de una misteriosa y violenta criatura que empieza a acosar su pequeña casa pondrá a prueba la relación que los une.

"La verdad es que nos ha pillado a todos por sorpresa, porque mira con quién estamos compitiendo, con las estrellas más grandes del cine como son Leonardo DiCaprio, Alyssa Milano, Chlöe Grace Moretz o Cate Blanchett, y ver la cara del pequeño Asier (protagonista de la cinta) en el ‘top 10’ al lado de esas grandes artistas es fantástico", celebra el director David Casademunt.