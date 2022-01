Julia Otero regresa a la radio tras superar un cáncer: "Casi, casi se ha completado una vuelta al sol"

"El viernes, despedía con esta canción ('Let's Stay Together') Carmen Juan el último 'Julia en la onda' de la semana pasada. No se me ocurre otra forma mejor para poner un punto y seguido. Aquí estamos todos otra vez", ha reflexionado la periodista al comenzar este lunes el programa.