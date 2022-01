RTVE se disculpa por cortar la emisión de 'El séptimo día', del cineasta aragonés Carlos Saura

El arranque accidentado de la nueva etapa de 'Historia de nuestro cine' este viernes, 7 de enero, ha llevado a Televisión Española a tener que disculparse este sábado por un error en su primera entrega del año 2022, dedicada a la figura del director aragonés Carlos Saura.

El coloquio, protagonizado por Saura y su hija Anna, sobre su ópera prima, 'Los golfos' (1959), y uno de sus largometrajes más significativos, 'El séptimo día', dio paso a la emisión de la segunda película. Sin embargo, "un error humano", como ha explicado la cadena, lastró los 9 últimos minutos de la cinta, lo que dejó a los espectadores de La 2 sin ver el final de la película.

Como ya es habitual, la audiencia no tardó en expresar su malestar a través de las redes sociales, donde numerosos usuarios dejaron constancia de sus quejas tras el fallo por parte de TVE.

#HNClos90Saura pero como es posible que corten el final de la película El Séptimo Día, en la 2.

Qué clase de poca vergüenza es esto??? — Capità Republicà (@jordi_archibald) January 7, 2022

"¿En serio? ¿Tantas ganas tenéis de salir en pantalla que habéis cortado el final de 'El séptimo día'? Es un homenaje a Carlos Saura, lo mínimo es respetar su trabajo. Mal, muy mal, La 2 y Elena Sánchez", les reprochaba un usuario, mientras que otro ponía el foco en la presentadora. "Está diciendo 'la película que acabamos de ver'. No, no, la película que NO hemos acabado de ver porque la habéis cortado". La propia conductora de 'Historia de nuestro cine' se adelantó a las disculpas oficiales de la cadena al finalizar el programa.

Los errores humanos y técnicos existen y hoy se ha producido uno en la emisión de #HNClos90deSaura Hasta poder daros la explicación que merecéis, os dejo con el enlace donde podréis ver el final de la película https://t.co/I2ngy4MoDg — Elena S.Sánchez (@elenassanchez_) January 7, 2022

Por su parte, RTVE atribuye el fallo de emisión de la película 'El séptimo día' a un "error humano", y así lo ha indicado este sábado en un comunicado difundido a través de su página web.

"La Corporación RTVE lamenta profundamente el fallo y reitera estas disculpas, dirigidas a la audiencia y a los seguidores de Carlos Saura, el director de la película y uno de los grandes cineastas españoles, al que el programa rendía homenaje anoche con motivo de su 90º cumpleaños", destaca RTVE.