El zaragozano que fue a 'First Dates' y se llevó calabazas: "Lo ideal es que no pase una semana sin tener sexo"

El programa ‘First dates’ que emite Cuatro tuvo entre sus protagonistas de este martes a un zaragozano. Miguel, de 44 años y consultor, está separado y tiene dos hijos. Llegó al popular programa de citas queriendo conocer a una mujer elegante, independiente y con aire exótico.

Yeny, de 39 años, vino a España desde República Dominicana por amor pero se quedó viuda. Es empresaria de moda, reside en Sitges (Barcelona) y está en busca de una relación seria con un chico que sea cariñoso y un "asaltante". Un término que llamó la atención que llamó la atención del presentador del formato, Carlos Sobera: "¡Nunca había escuchado el término asaltante! Es muy bonito", exclamó.

Durante su presentación, Yeny, que se define como apasionada, confesó que de su cita esperaba un chico “divertido, alto, que vista bien”. Y aunque la primera impresión no fue del todo buena para la dominicana, ya que tal y como confesó después, al verlo vio que Miguel no era su tipo, tuvieron tiempo para conversar y conocerse durante la cena.

El zaragozano, al que Yeny le pareció “muy elegante vistiendo, muy guapa” y al que también le atrajo su parte exótica, intentó conquistarla durante su cita, dejándole caer que la distancia entre Zaragoza y Sitges no es un problema ya que la capital aragonesa “está a dos horas de la playa”. Ella, por su parte, le dejó claro que no podría vivir en una ciudad sin playa, ya que el mar es “lo que le da la vida”.

En un momento dado de la cena, el programa planteó un juego de preguntas a la pareja. A la cuestión de si tendrían una relación abierta, ambos estuvieron de acuerdo en que no. La pregunta incómoda llegó cuando Yeny le preguntó la frecuencia con la que practicaría sexo con su pareja. "Lo ideal es que no pase una semana sin tener sexo", contestó.

Una respuesta que dejó sorprendida a Yeny: "¡Que no tenemos 60 años! Una semana me parece algo surrealista en una pareja normal", exclamó la dominicana. El zaragozano no tuvo otro remedio que justificarse “Mi carácter como español y aragonés hace que igual todos los días me cansaría un poco pero prefiero una mujer que sea cariñosa a que sea fría y distante”.

Al final, el consultor sí que quiso tener una segunda cita con Yeny porque "se me ha hecho muy corto el rato que hemos estado y me apetecería profundizar un poco más en todos los temas". Pero la dominicana no quiso volver a quedar con el aragonés “por la distancia entre Sitges y Zaragoza".