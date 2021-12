Sandra Daviú, presentadora del sorteo: "Si me tocara el Gordo en directo me callaría y seguiría con el trabajo"

Convertida ya en una veterana del 22 de diciembre, la periodista Sandra Daviú (Barcelona, 45 años) se pone al frente de la retransmisión del sorteo de la Lotería de Navidad (8.25, La 1) por quinto año consecutivo junto a Blanca Benlloch. Comenzó con esta labor bajo las órdenes de la mítica Marisa Abad y, tras un tiempo en Antena 3, regresó a TVE para conducir 'La suerte en tus manos'. En la cadena de Atresmedia fue la presentadora de la última etapa de 'El Diario'. «Si lo adaptáramos a la sociedad de ahora, podría tener su hueco», dice sobre el mítico formato.

-¿Por qué gusta tanto ver el sorteo de la lotería de Navidad en TVE?

-Creo que es una cuestión de tradición. Son tantos años siguiendo el sorteo en La 1, la forma de hacerlo y contarlo, que entiendo que es lo que le gusta ver a la gente. Somos un país muy de tradiciones. Y ver un programa por encima del 40% de cuota sorprende porque las audiencias están muy fragmentadas. La Lotería de Navidad tiene un poder de convocatoria que llama mucho la atención y es muy gratificante para nosotros.

-¿Cómo se prepara una retransmisión tan larga?

-Tenemos un guionista estupendo, que nos ayuda, y hacemos una recopilación con todo lo que pasó el año pasado, de las anécdotas, nos apoyamos en el dossier que hace Loterías donde exponen, por ejemplo, cuáles son las terminaciones que más han salido y las que menos. Blanca y yo tenemos material para ir comentándolo durante la retransmisión y, a veces, echo un ojo al sorteo del año anterior, porque siempre hay cosas que puedes rescatar. Hay un trabajo previo porque cinco horas son mucho tiempo, aunque no hay que olvidar que lo importante es lo que sucede en el salón. A la audiencia le gusta escuchar todos los números.

-Y tiene que saber en qué momento se tiene que callar.

-Nunca llueve a gusto de todos. Algunos nos dicen que hablamos demasiado y otros que no. Como profesional, tienes que intentar buscar ese equilibrio: que no seamos dos loros pero tampoco estar callados porque podría ser muy aburrido.

-¿Si le toca el Gordo en directo dejaría la retransmisión?

-Soy muy discreta para estas cosas (risas). Me callaría y seguiría en directo. Terminaría mi trabajo y luego lo celebraría. Yo no suelo llevar los décimos, aunque pienso que si me toca, alguien me escribirá un mensaje porque suelo compartir décimos.

-Es el relevo de la mítica Marisa Abad, con quien compartió retransmisión hasta que se jubiló.

-Marisa Abad era una institución de la tele. Fue maravilloso, estuvimos un par de años juntas antes de su jubilación, y me enseñó un montón. Siempre que te estrenas en algo nuevo tienes mucho vértigo. Me ayudó muchísimo y eso no siempre ocurre.

-¿Ha evolucionado la manera de retransmitir algo tan tradicional?

-El lenguaje televisivo, con la realización y los medios, ha evolucionado y te adaptas a esa evolución. La entrada de las redes sociales nos da mucha vida porque vamos comentando los 'tuits' que nos llegan y nos acercamos más a la gente.

Asignatura pendiente

-Pero TVE se caracteriza por su tono más institucional...

-Siempre se hacen las cosas con mucho rigor y profesionalidad, esa parte más institucional sigue existiendo, pero es verdad que TVE es la primera en adaptarse a las nuevas formas de contar las cosas. Nuestra retransmisión seguramente no tenga nada que ver como la que hacía Marisa Abad. Era una profesional de otra época de la tele y ahora estamos en otro momento.

-Tantas horas en directo, le dará tiempo a desayunar más de una vez.

-Yo me meto el madrugón del año, porque me levanto a las 4:30, y llegamos al salón sobre las 6. No soy mucho de desayunar, pero a las 11.00, producción nos trae unos cruasanes y demás, pero tampoco estoy para comer mucho porque estoy muy concentrada.

-TVE inició una nueva etapa con Pérez Tornero. ¿Algún deseo profesional por cumplir?

-Siempre hay deseos por cumplir. Me apasiona mi trabajo, me encanta lo que hago. He tenido la suerte de poder hacer muchas cosas, pero me apetecen nuevos proyectos o repetir cosas que ya he hecho. Me gustaría trabajar más y si surge la posibilidad, estupendo. Y siempre digo que tengo una asignatura pendiente. Yo empecé en deportes y cubrir unos Juegos Olímpicos sería la bomba.

-Los vídeos de 'El Diario' siguen siendo virales diez años después de su desaparición.

-Me recuerdan mucho todavía por este programa. Con las redes sociales y las recopilaciones matinales de Antena 3 del fin de semana, salen muchas cosas de 'El Diario'. Fue una etapa maravillosa. Guardo con recuerdo todo lo que he hecho. Si mañana me preguntan si quiero volver a presentarlo, lo haría sin problemas. Si lo adaptáramos a la sociedad de ahora, podría tener su hueco. La televisión son modas y quizás deberíamos arriesgarnos y volver a probarlo.