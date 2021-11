Se acerca el final de 'La casa de papel'

*

'And Just Like That'

HBO Max, 9 de diciembre.

Seis temporadas permaneció en antena 'Sexo en Nueva York', la ficción que a partir de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), escritora y columnista en un periódico de Nueva York, y sus tres amigas, Charlotte (Kristin Davis), Miranda (Cynthia Nixon) y Samantha (Kim Cattrall), realizaba un retrato de la mujer en la treintena. La serie, que dio pie a dos películas y una precuela en forma de serie, regresa ahora con una nueva ficción de diez episodios protagonizada por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis -sí, falta Kim Cattrall; al parecer Parker y ella no se soportan-.