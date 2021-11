Diez momentos de esos que llaman 'historia de la televisión'

"Esto es historia de la televisión" dicen muchos presentadores y periodistas en antena, pero solo unos pocos son los momentos que se han hecho virales, aun cuando no existían las redes sociales. En más de una ocasión el boca a boca ha sido un Twitter mucho más eficaz. Para celebrar el Día Mundial de la Televisión, que se celebra cada 21 de noviembre, tal y como lo marca la ONU, estos son algunos de esos fragmentos que se han convertido en eso que llaman 'historia de la televisión'.

La empanadilla de Encarna

En la Nochevieja de 1985 hubo lágrimas con el programa 'Viva 86'. En más de una mesa los comensales rompieron a llorar con Martes y Trece y una de las actuaciones por las que más se les recuerdan. Encarna, empanadillas y Móstoles son tres palabras que regadas con el humor de este dúo desataron la carcajada. También fue una oportunidad para poner a Algete en el mapa.

La peseta de los españoles

Melena cardada, grandes y vistosos pendientes, degradado en los párpados y labios rojos. También con un pañuelo en la mano. Así compareció la artista Lola Flores ante los españoles. Su mirada no transmitía la energía de sus actuaciones, sino que estaba seria y un tanto apenada. "Si una peseta diera cada español, pero no a mí, donde tienen que darla… quizás saldría de la deuda y después, no sé, me iría al estadio con todos los que han dado esa peseta o esas 100 pesetas para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría". Eso dijo, sin despeinarse y con música melancólica de fondo.

¿Por qué hizo esa petición pública? Por un escándalo económico tuvo que declarar ante el juez por estafar supuestamente 47 millones de pesetas a Hacienda, es decir, durante cinco años no presentó la declaración de la renta. Con esta petición en televisión dijeron que la Faraona había inventado el ‘crowdfunding’.

El pendiente de la Flores

Lola no solo regaló a este país arte a toneladas y el momento de la peseta, también hubo otros. La Faraona era un espectáculo con piernas. La música comenzó a sonar, ella levantó las manos con el duende que le caracterizaba y los flecos bailaron al ritmo que ella misma marcaba con los taconazos plateados. Se pensaba que enredar el cable del micrófono en el pie iba a ser su único contratiempo de la puesta en escena.

Al final de la canción, se emocionó, empezó a girar y… ¡adiós pendiente! La joya salió despedida. Entre los aplausos del público exclamó: “Perdón, que se me ha caído un pendiente en oro”. Lo buscó entre las flores que hacían de alfombra en el escenario, pero nada. “No se puede perder” y “ustedes me lo vais a devolver porque mi trabajito me ha costado” fueron algunas de las frases que lanzó sin que dejara de sonar los acordes flamencos. En el especial de Telepasión de hace unos años parodiaron que, por fin, lo encontraban.

La invitación a "irse" en la boda de Lolita

Si pensaban que con la anécdota del pendiente se habían terminado los ‘momentos Flores’, no es así. La tercera –y última, lo prometemos- es de la boda de su hija Lolita con Guillermo Furiase. La hija de la Farona caminaba del brazo del Cordobés, su padrino, y escoltada por siete policías. Más de cinco mil personas retrasaron la ceremonia. "No se puede pasar. Si me queréis algo, irse. Esto es una vergüenza", dijo a grito pelado. Esa frase que muchos españoles han hecho suya.

"He venido aquí a hablar de mi libro"

“Yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo”. Es casi imposible leer esta frase del articulista y escritor Francisco Umbral sin poner la voz de enfado. En directo y en plató la escuchó la presentadora de ‘Queremos saber’ (Antena 3), Mercedes Milá. Revivan ese momento.

Sorpresa tras la chupa de cuero

Seguramente las temperaturas en la calle del fin de año de 1987 no fueron altas, pero en las mesas de España una actuación subió la temperatura. La cantante Sabrina salió al escenario con tanta energía, con tanto ímpetu que tuvo un percance. No, no se les rompieron las medias de red, tampoco perdió uno de sus grandes aros… ¿Recuerdan qué fue? Pueden ver el vídeo a continuación, a ver si lo encuentran.

Un beso de Mundial

Pocas veces se recuerdan un beso si uno no ha sido protagonista, pero muchos españoles tienen en la retina un beso que fue el testimonio de un rumor que acompañó a La Roja en el Mundial de Sudáfrica de 2010. España había ganado, tocaba el cielo del deporte. Sara Carbonero, periodista de Telecinco, entrevistaba a Iker Casillas, el portero. “Se lo agradezco a la gente que me ha apoyado siempre, a mis padres, a mi hermano –se emociona mucho, Sara le quiere preguntar por el partido, pero no quiere-, a mis amigos y a ti”. El beso ya lo conocen.

La pierna encima

En un viaje al año 2000 se llega a la primera edición de Gran Hermano, ese programa que revolucionó a la sociedad. Allí estuvo Jorge Berrocal, un zaragozano de 25 años que firmó una de las frases más célebres que se recuerdan: “¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién?”.

"Miau" en 'El Diario de Patricia'

La tarde de Antena 3 fue durante muchos años para Patricia Gaztañaga y su diario. Hubo reencuentros, flechazos, desamores, huidas, desmayos… También ataques de risa, como el que asaltó a la propia patricia cuando Domingo acudió disfrazado de gatito –nariz pintada incluida- para reivindicar que su mujer le hacía más caso a el gato que a él.

Las zapatillas de Carmen Sevilla

Muy bien arreglada, de la cabeza a los tobillos. Sí, solo hasta los tobillos porque su calzado no encajaba mucho con el resto del atuendo. Carmen Sevilla se presentó en un programa de Telecinco con zapatillas. Alegó que fue un "despiste".

Muchos otros se quedan en el tintero. Ana Obregón, Ramón García o Bertín Osborne, entre otros, han protagonizado otros tantos momentos dignos de recordar.