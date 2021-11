Toni Bolaño: "Iván Redondo no sintonizó con los partidos sino con las personas"

El primer político que acudió a Iván Redondo fue el alcalde de Sariñena, Antonio Torres, del PP, quien falleció en 2019…

Tenían una muy buena relación personal. Iván tenía mucha sintonía con Antonio Torres, aunque trabajó más con el candidato del PP al Gobierno de Aragón (Gustavo Alcalde), que perdió las elecciones por la guerra del agua. Le recomendó retirarse como delegado del Gobierno en Aragón y así Luisa Fernanda Rudi cogió las riendas del partido (en 2008). Redondo estaba en un equipo y no era el primer espada.

Y el último asesorado ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del PSOE. ¿Es un asesor muy heterodoxo?

Iván Redondo llegó a la profesión desde la independencia. Era un chico de provincias que aterrizó en Madrid y tenía que hacerse espacio. No sintonizaba con los partidos sino con las personas. De ahí viene su contacto con el alcalde de Sariñena. Como luego hizo con Albiol, Basagoiti, Monago o Pedro Sánchez. Es capaz de ver las oportunidades donde el resto de la profesión solo vemos problemas. Le acusan de ser mercenario, pero Iván pone su estrategia y forma de trabajo al servicio de un candidato. Apunta ideas, no ideología, que la tiene al que apoya.

Es un donostiarra que empezó trabajando en lo que pillaba.

Es de una familia humilde a la que ayudaba siempre con trabajos de todo tipo. Cuenta que trabajaba en los cines de San Sebastián y venía de un McDonalds, donde se dejó unas quemaduras en los brazos. En Madrid se puso a hacer un master en comunicación económica y allí lo ficha José Antonio Llorente, que lo descubre y empezó de machaca. Abrirse paso es complicado en Madrid y lo único que vale es la constancia.

Se le ha reconocido como periodista y jefe de gabinete del presidente del Gobierno.

No es periodista sino consultor. Estudió Humanidades y Comunicación, hizo pinitos de periodista en ‘Diario Vasco’ trabajando las páginas de verano que nadie quieren hacer sobre las fiestas y los festivales.

¿Con su experiencia, Redondo ha elevado el papel del periodismo dentro del Gobierno?

Es la primera vez que un consultor político llega a jefe de gabinete de Presidencia del Gobierno, que parecía un coto vedado para diplomáticos, juristas, economistas o altos funcionarios. Ahora, para hacer el relato hace falta estar en la toma de decisiones porque la sociedad está muy fragmentada. En eso ha roto moldes y es el futuro. Hasta ahora eran controladores de agenda más que planificación de contenidos y lo puso en marcha en Extremadura.

¿Cómo ayudó a Pedro Sánchez para ganar las elecciones y acaba marchándose ahora?

¿Quién iba a decir que en nueve meses iba a ganar las elecciones Pedro Sánchez? Iván tomó la decisión de marcharse como su asesor independiente. Un político puede hacer su carrera en el partido; un consultor, no, y él decidió hasta dónde llegar. El presidente no lo ha entendido y ha actuado casi como la zarina ofendida. Gracias a Redondo se apostó por la moción de censura, cuando un tercio de la ejecutiva estaba en contra. El PSOE ganó las elecciones autonómicas, generales, municipales, europeas y hasta las catalanas. Con las ideas que planteaba Iván Redondo, tomaba las decisiones Pedro Sánchez. También le dijo que no repitiera las elecciones por el riesgo y tenía razón: el PSOE perdió medio millón de votos. El gabinete que montó en Moncloa incluía desde matemáticos a escritores, sociólogos y periodistas.

¿Esa es la herencia que dejó para las elecciones del PSOE?

La herencia que ha dejado es para el Gobierno de España, esté quien esté. Le gustan los gestos y el presidente ya ha empezado el curso político con su discurso habitual en la Casa de América.