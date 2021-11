La Gallina Caponata y su vacuna, protagonistas de una polémica en EE. UU.

"Hoy he recibido la vacuna contra la covid-19. Me duele un poco el ala, pero le dará a mi cuerpo un impulso protector adicional que me mantendrá sana a mí y a los demás. La periodista Erica Hill me ha dicho, además, que he estado recibiendo vacunas desde que era pequeña. ¡No tenía ni idea!". El tuit lo lanzó el pasado 6 de noviembre la celebérrima Gallina Caponata oriunda del no menos popular 'Barrio Sésamo' y la entrada acumula ya más de 287.000 'me gusta', así como miles de respuestas, entre ellas un divertido comentario del mismísimo presidente de Estados Unidos, Joe Biden: "Bien por ti. Vacunarse es la mejor manera de mantener a todo el vecindario a salvo".

Es la última campaña que ha puesto en marcha la cadena CNN para animar a los más jóvenes a vacunarse contra el coronavirus, en un país en el que parece que las vacunaciones están estancadas y el porcentaje de vacunados con la pauta completa no supera el 57% de toda la población.

La iniciativa se puso en marcha la semana pasada, justo cuando EE. UU. acababa de aprobar la vacunación con Pfizer en menores de doce años. Junto al del presidente, muchos otros mensajes agradecían el esfuerzo a este personaje tan querido, que ha formado parte de la vida de tantos y tantos niños a lo largo de distintas generaciones. Ahí estaba, por ejemplo, la madre del valiente Jorge, que daba las gracias a la Gallina Caponata "por inspirar" al pequeño "a ponerse la suya", una entrada coronada con la fotografía de la gesta.

Pero no todos han visto con tan buenos ojos la iniciativa de la cadena privada de televisión, que se ha visto atacada especialmente por parte de los políticos conservadores. Así, Ted Cruz, senador republicano, aseguró en otro tuit que no se trataba más que de "propaganda gubernamental ¡dirigida a tus niños de 5 años!".

Por su parte, el director y productor Robby Starbuck, candidato republicano al Congreso, ironizaba en otro tuit al respecto. "Cinco días despues... La Gallina Caponata publica una foto desde la cama del hospital: 'Hola niños, he tenido un pequeño ataque al corazón pero es muy raro. Lo volvería a hacer todo de nuevo y no puedo esperar a tener mi refuerzo'", escribía. Acompañaba este primer tuit de otro con un GIF de un buen pavo sirviéndose a la mesa en el que se podía leer: «Siete días después... ¡El pájaro con un gran coágulo de sangre está servido!».