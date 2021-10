El aragonés Miki Nadal y Terelu Campos, doble expulsión en Masterchef Celebrity

Masterchef Celebrity 6 sigue sorprendiendo, esta vez, con una doble expulsión, la del aragonés Miki Nadal y la presentadora de televisión Terelu Campos. Tras unas pruebas de habilidad planteada por los presentadores Jordi, Pepe y Samantha, los cuatro concursantes más lentos fueron Miki, Terelu, Arkano y Juanma Castaño, que se enfrentaron en un asalto final que acabó con la eliminación de la colaboradora y el humorista.

La despedida de Terelu Campos se mostró muy tranquila tras su expulsión y comentó emocionada que sintió "ese vértigo al entrar en un plató que había perdido" y que le recordaba a los estudios de Prado del Rey cuando le dejaban la cámara sola y tenía que hablar. "Pues me he visto 30 años atrás y eso es como permitirte volver a empezar, y eso es tener oportunidades", aseguró. De sus compañeros "me quedo con la convivencia. En estas seis semanas he convivido mucho más con muchos amigos. Y me quedo con que algo bueno va a venir", dijo la madrileña.

Por su parte, en su despedida, Miki Nadal aseguró que lo mejor de su experiencia es "que he sido yo, a lo loco". El aragonés ha agradecido esta experiencia sin guión. "Me he podido meter con ellos cincuenta veces, ninguno se ha molestado... Yo pensaba que alguno sí que se iba a enfadar", dijo Miki Nadal en su despedida del programa. En cuanto a su favorita aseguró que él apostaría por Verónica Forqué.

La doble expulsión en el programa llevó a la indignación a las redes sociales que protestaron por la marcha de dos de los concursantes. Uno de los tuiteros aseguraba: "La expulsión de Miki Nadal, así inesperada e injusta en el último segundo... Ha sido un dardazo al corazón. Así no".

