David Moreno: "Ojalá los adultos no perdiésemos a nuestro niño interior"

Padres e hijos son los protagonistas de la tercera temporada de ‘La casa de los retos’, el concurso diario de Boing que cuenta con retos y pruebas con las que las familias deberán poner a prueba su agilidad mental y habilidades físicas. Al frente del programa está el presentador David Moreno (Logroño, 32 años), que defiende que trabajar con niños es «lo mejor y lo más bonito». El formato, original de España, ya se ha adaptado en otros países como Italia.

¿Qué novedades trae la nueva temporada?

Muchas novedades. ‘La casa de los retos’ mantiene su esencia, todo lo que a las familias y a los niños les gustaba. Esos retos y juegos, que la mayoría se pueden hacer desde casa, pero también tiene muchas novedades, por ejemplo, en la decoración de la casa y escenografía.

¿Tiene alguna prueba favorita?

Me cuesta mucho elegir, pero siempre mi prueba favorita es la del ‘huevo splash’. Acabar la semana con este reto es finalizar los días por todo lo alto. Yo me lo paso genial y las familias también. Siempre tienen ganas de llegar hasta el final para poder jugar hasta este reto tan divertido.

¿Qué lección ha aprendido al trabajar con niños?

Todas las lecciones. Trabajar con niños es lo más bonito y mejor. Ojalá todos los adultos no perdiésemos a nuestro niño interior. Vienen al programa con tanta ilusión y ganas, porque para ellos es un sueño hecho realidad poder estar compitiendo y jugando en ‘La casa de los retos’. Dentro de que están súper nerviosos y lo quieren hacer bien, siempre son súper deportivos. Tienen una deportividad maravillosa. Saben que da igual ganar o perder, porque lo importante es pasárselo bien con su familia.

¿Qué tiene de niño?

Soy un niño grande y no quiero perderlo nunca. Creo que es una de las claves para poder conducir y presentar un programa como este: pasártelo tan bien como ellos. Todos, incluido los padres que vienen a concursar, son también niños. Es algo que no se debe olvidar nunca, porque es muy bonito ser niño.

¿Qué recuerdo tiene de la televisión de su infancia?

Recuerdo un montón ‘Pokémon’, que ahora, por cierto, también se está emitiendo en Boing. Y ‘Doraemon’, y somos compañeros de cadena (risas). Tengo que decir que dos de las canciones de las sintonías de ‘Pokémon’ en español las canté yo. Eso muy poca gente lo sabe.

Pese a su juventud ya cuenta con una amplia trayectoria en los medios. ¿Ha sido un camino difícil?

No es nada fácil. Hay que estudiar y trabajar mucho y escuchar muchas veces que te digan que no. Pero lo importante es que, después de tantos años, no me he saltado ninguna etapa en el camino y tampoco he dado ningún paso en falso, porque es muy complicado en este mundo mantenerte firme y hacer lo que quieres hacer. Es muy difícil, pero no es imposible. Nadie te regala nada. El camino no ha sido fácil pero ha tenido su recompensa.

¿Qué recuerda de su etapa en ‘Sálvame’?

En ‘Sálvame’ estuve muy poco tiempo porque no era lo mío ese tipo de comunicación. Es muy guay, es un éxito y todos los compañeros son la leche, pero me siento más cómodo en Boing. No te digo que el día de mañana me sienta igual en ‘Sálvame’, pero supongo que tiene que ver con la evolución personal.