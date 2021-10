Àngels Barceló: "La radio detecta a los impostores"

«La primera imagen que tengo de Zaragoza está vinculada a mi padre: cada vez que estrenaba coche, y tampoco estrenó tantos, venía de Barcelona a Zaragoza a probarlo. Nos dábamos una vuelta por la autopista y luego he venido aquí, sobre todo, por trabajo», dice Àngels Barceló. Hoy hace su programa desde Zaragoza.

Estamos en el museo Pablo Serrano. ¿Le gustaba su obra?

La desconocía absolutamente.

Da la sensación de que en su programa se siente más cómoda hablando de literatura, de cine, de música, que de arte.

Me gusta el arte, voy a las exposiciones, acabo de ver a Magritte en el Thyssen, pero me siento más incómoda con las artes plásticas, aunque me gustan como espectadora. Siempre digo que la literatura es mi pasión. De arte suele hablar el comisario de una muestra, el artista si vive, pero contar y explicar un cuadro en la radio no siempre es fácil.

Si tuviera que definir sus principios en la radio, su poética, ¿qué nos diría?

Quiero contar y hacer una radio tranquila, donde la gente entienda las cosas. Sí, quiero informar, porque me dedico a eso, y quiero informar con rigor, desde las 6 hasta las 12.20, pero mi idea es contarle a la gente muchas cosas con un tono de calma.

Oyéndola, se percibe que es feliz, que se lo pasa bien…

Me gusta mucho mi trabajo. Tengo un gran equipo que me ayuda muchísimo y siempre buscas un punto de vista distinto. De todos los géneros periodísticos, la entrevista es mi favorito: quiero saber, satisfacer mi curiosidad, conocer al otro. Y luego tengo un punto, que no es exactamente mitómano: me gustar estar cerca de la gente a la que entrevisto y que hace cosas importantes. Acabo de entrevistar al actor Javier Gutiérrez, y he sido la mujer más feliz del mundo.

¿Le pasa lo mismo con la parte política del programa?

Es la parte dura, tensa, esa donde se muestran las contradicciones del país, la disfruto, claro que sí, pero la segunda parte se me pasa volando. Disfruto con los colaboradores mucho: me gusta repartir juego. Los que tienen cosas que contar son ellos.

Àngels Barceló, entre las piezas del escultor turolense Pablo Serrano. Guillermo Mestre.

¿Cómo lleva eso de editorializar y criticar abiertamente a Mario Vargas Llosa, por ejemplo?

Me perturba el momento político que vivimos. Vivimos un momento de polarización y de crispación absolutas. Me genera malhumor y malestar. Me enfado mucho con la política…

¿Qué le disgusta?

Por ejemplo, la poca empatía de la oposición hacia lo que le pasa a la gente y para querer solucionar los problemas; me disgusta la poca empatía de los ricos y los poderosos, me disgusta la poca empatía de Mario Vargas Llosa… Esta gente que parece que vive en un mundo completamente diferente a la realidad.

Se le reprocha que usted está muy inclinada hacia el PSOE. ¿Qué le preocupa de la situación española?

Me gustaría decir que el gran problema de España es la juventud: la falta de futuro y la precariedad de la gente joven. Al final no pueden tener un proyecto de vida.

En sus constantes viajes por España, ¿qué halla por ahí?

No hemos dejado de viajar ni con la pandemia. Cuando estuvimos en Urueña, el pueblo de las librerías, un señor mayor bajó a la calle con lágrimas en los ojos y me dijo: «Àngels, durante la pandemia, tu voz me conectaba con el mundo». Ha sido emocionante, bonito y duro a la vez. Yo ya no puedo dejar de pensar en los oyentes. En quien me escucha. La pandemia nos ha unido muchísimo más.

¿Cuál es el misterio de la radio?

La radio te habla a ti, oyente; me habla a mí. La radio detecta a los impostores; a los comunicadores no les permite ser falsos; los descubre. Tienes que ser tú.

¿Qué le aporta Luis Alegre, colaborador de ‘Hoy por Hoy?

Luis Alegre es un amigo. Me está presentando a sus amigos que se están convirtiendo en mis amigos. Hay otros colaboradores aragoneses. Como ciudad me gusta mucho Huesca. Y siendo catalana, siempre he tenido la sensación de que los aragoneses eran un poco mis hermanos. Como si nunca haya habido una frontera.

¿Qué va a hacer hoy?

Vamos a hablar de fútbol y de baloncesto, de las épocas gloriosas con Xavi Aguado y Fernando Arcega. Viene el presidente Lambán y vendrá Amaral; el disco dedicado, la sección de Fernando Neira, serán canciones de Amaral. En la cara b, con Sara Vitores, diseccionaremos la palabra ‘Pilar’.

Ayer recibió a la joven escritora zaragozana Sara Barquinero.

Tiene un coco impresionante. Me encantaron los matices que les ponía a los libros, no dijo ni un lugar común y eligió novelas sorprendentes. Me encantó. Luego contó que leía a escondidas de sus padres, que le hacían apagar la luz. Ahora lo entiendo todo…