Las películas de Warner llegarán a HBO Max 45 días después de su estreno en salas

HBO Max, la plataforma de 'streaming' que aterrizará en España el próximo 26 de octubre, ofrecerá las películas de Warner tan solo 45 días después de su estreno en las salas. De esta manera, largometrajes como 'The Batman' o la tercera entrega de 'Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore', que desembarcarán en los cines a lo largo de 2022 llegarán al servicio en apenas mes y medio y "sin coste adicional" para el suscriptor, según anunció ayer el director de HBO Max International, Johannes Larcher.

En este sentido, HBO Max también tendrá en su catálogo otros clásicos de Warner Bros como 'El resplandor', 'La naranja mecánica', 'El mago de Oz' o las ochos películas de la saga de 'Harry Potter', además de éxitos más recientes como 'Dune' o 'El escuadrón suicida'.

En el terreno de la ficción televisiva, la plataforma anunció para diciembre la fecha del estreno de 'And just like that', la nueva temporada de 'Sexo en Nueva York', y adelantó el primer 'teaser' de 'House of the Dragon', la esperada precuela de la exitosa 'Juego de tronos'. Además de nuevos proyectos, HBO Max también ofrecerá otras series míticas, como 'Friends', 'The Big Bang Theory' o 'Los Soprano', entre otras.

A partir del 26 de octubre, los miembros de HBO tendrán acceso total a HBO Max sin coste adicional, por los 8,99 euros al mes que cuesta la suscripción, pero la plataforma también contará con un modelo de suscripción anual por 69,99 euros. Además, la compañía promete contenidos en 4k. Cabe recordar que la 'app' actual de HBO es de las que peor calidad de visionado ofrece.