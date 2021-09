Tres consejos para no caer en la desinformación a través de las redes sociales

"Pasar mucho tiempo en Twitter, etcétera me había radicalizado al extremo. Ojalá me hubiese vacunado". Con esas palabras Jorge Lis (46), el expiloto valenciano de motociclismo y subcampeón de España en 125 cc en 1996, le manifestaba a su hermana el pasado mes de agosto su profundo arrepentimiento tras haberse negado a recibir la vacuna contra la Covid. Sin embargo, solo un par de semanas más tarde Jorge Lis falleció en la UCI del Hospital de la Fe de Valencia por los daños causados por el virus.

El caso de este deportista saltó a la prensa después de que su propia hermana, Elena Lis, compartiera en el diario el Levante un Whatsapp enviado por el expiloto, quien también era públicamente conocido por defender teorías negacionistas de la pandemia y rechazar todo tipo de vacunas. "Tengo miedo Elena, de que por haber sido un cafre ahora no podamos frenar esto. Esta semana ha sido de golpe una de mis mayores lecciones de vida.", decía el escrito.

La lucha contra la desinformación

No es novedad que el auge de las redes sociales y la gran cantidad de información que se difunde a través de ellas, ha modificado la manera en que interactuamos. Pero no solo eso, lo anterior también ha posicionado a estas plataformas como una fuente de noticias y contenidos. Es decir, como lo más parecido a los medios de comunicación. No obstante, este escenario también ha traído una de las más dañinas consecuencias para la sociedad: la desinformación.

Historias como las de Jorge Lis se multiplican día a día. Y es que con la llegada de la pandemia, una innumerable cantidad de fuentes comenzaron a difundir todo tipo de teorías sobre el virus en redes sociales (lo mismo ha ocurrido con muchos otros asuntos). El problema, es que entre tanta información se vuelve cada vez más complicado distinguir entre lo veraz y lo falso. Debido a esto, en Heraldo hemos identificado una serie de claves para combatir la desinformación digital:

Identifica tus fuentes: G racias a las redes sociales podemos acceder a tanta información como deseamos. Sin embargo, es muy importante leer y compartir contenidos solo desde fuentes veraces, confiables y de calidad. Es cierto que en muchas ocasiones los medios de comunicación cometemos errores, pero estamos sujetos a una serie de prácticas y protocolos que nos permiten trabajar con el mayor profesionalidad en todas las noticias que difundimos. En Heraldo también estamos presentes en distintas plataformas y a través de ellas también puedes acceder a todos nuestros contenidos. ​Compara información : Cuando tengas dudas, procura contrastar contenidos. Puedes acudir a fuentes oficiales, medios o entidades, lo importante es verificar. Esto mismo, aplícalo cuando alguno de tus familiares te comparta algún viral a través de Whatsapp o de las mismas redes. No todo lo que recibimos es verídico, y por lo mismo, en este caso el consejo uno y dos te será de gran utilidad. Denuncia las 'fake news' : En caso de identificar información errónea o falsa, lo más importante es no compartirla y denunciar a la fuente. En las mismas redes sociales existen diferentes mecanismos y protocolos para frenar estas prácticas y evitar que otros consuman bulos.

Con todo, desde Heraldo queremos reiterar el compromiso que adquirimos hace 126 años: el de informarte día a día de manera profesional y ética. Hoy el mundo también necesita de usuarios comprometidos con la información veraz y de calidad.

