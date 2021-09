Georgina muestra un avance de su 'reality' en Netflix y habla de su posible boda

Georgina se ha sumado a la fiebre de los 'realities' de las plataformas de vídeo. Netflix estrenará en las próximas semanas la docuserie 'Soy Georgina', un reality en la que la modelo enseña como es su vida, su trabajo y su relación con su marido, el exjugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

"Mi vida cambió, he pasado de no tener nada a tenerlo todo, de vender lujo en una tienda a que me lo regalen para lucirlo", ha explicado la 'influencer'.

Georgina ha mostrado en su cuenta de Instagram el esperado avance de la serie que próximamente podrá verse en Netflix:

En el documental puede verse a una Georgina de "gran corazón", religiosa y constantemente perseguida por las cámaras de los paparazzi. Sobre la boda, la modelo también se pronuncia: "No depende de mí. Ojalá", dice sobre el motivo de no haberse casado aún con el jugador del United.