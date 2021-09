Heraldo de la A a la Z: 27 curiosidades que quizá no sabías

Heraldo de Aragón lleva 126 años contando historias. A lo largo de todo este tiempo, este diario no ha dejado de evolucionar. Prueba de ello son los últimos avances que ha integrado: una versión digital activa desde 1995, oferta informativa cada vez más personalizada, nuevos perfiles cualificados que se han incorporado a las redacciones, nuevos formatos digitales, un nuevo modelo de negocio basado en la suscripción...

Para ti, querido lector, que nos acompañas en este trabajo que convierte cada día en un nuevo reto, hemos preparado un listado de curiosidades que quizá no supieras hasta la fecha, y que contribuyen a hacer de este periódico lo que es hoy en día: un medio de referencia por y para Aragón. ¿Nos acompañas?

Heraldo de la A a la Z

Aragón. Como no podía ser de otra forma, lo que acontece a lo largo y ancho del territorio maño es la razón de ser de este periódico, que cuenta con profesionales en las tres provincias aragonesas: Huesca, Zaragoza y Teruel.

Blogs. En todo buen periódico debe haber historias contadas en primera persona. En los blogs de Gervasio Sánchez (Los desastres de la Guerra), Matías Uribe (La voz de mi amo) y Carlos Bogdanich (Cuarta dimensión) encontrarás este requisito cubierto de forma exquisita.

Club del Suscriptor. Un rincón reservado a todos los lectores que conforman la comunidad Heraldo, en el que pueden encontrar las ventajas de formar parte de ella: descuentos, regalos, experiencias, sorteos...

Digital. Aunque poco se parece a la actual, desde 1995, Heraldo de Aragón tiene su propia versión digital, que ha ido evolucionando con el paso de los años e incorporando innovaciones tecnológicas al ritmo del mercado, como diversas automatizaciones, el formato audiovisual o la información de última hora.

Ecosistema. Heraldo forma parte del grupo HENNEO, uno de los principales grupos en audiencia de su categoría, que actúa en cuatro áreas de negocio: Medios, Audiovisual, Tecnología e Industrial.

Fundación. El pasado 20 de septiembre de 2021 celebramos el 126 aniversario de Heraldo de Aragón. Desde 1895 han cambiado muchas cosas, pero otras permanecen intactas, como el compromiso con ideales basados en el pluralismo, el servicio público y el impulso del proceso de modernización de Aragón, para que lectores como tú sepan todo lo que esta comunidad tiene que contar.

Gourmet. La actualidad local no se puede contar sin echar un vistazo a todo lo que acontece en el mundo gastronómico. Desde Heraldo lo hacemos en papel, a través del suplemento Con Mucho Gusto, en la web, a través de la actualidad diaria y desde la tienda Heraldo, donde podrás encontrar la sección Heraldo Gourmet Vino, un espacio exclusivo en el que encontrar la mejor selección de vinos de Aragón a un precio especial.

Heraldo. El nombre de este periódico proviene de una figura -ya obsoleta- sobre la que han recaído diversas responsabilidades a lo largo de la Historia. La más conocida de ellas: ser mensajero informativo.

Innovación. Si echamos la vista atrás, es evidente que hemos pasado de un universo totalmente offline en el que el soporte papel era la única vía de consumo, a uno digitalizado que nos brinda más oportunidades de comunicación. Estos cambios se materializan en una industria en continua evolución.

Jóvenes que inspiran. Desde el 13 de marzo de 2017, Heraldo cuenta con un suplemento digital dedicado a jóvenes. Una apuesta por la juventud que pretende ser para sus usuarios una herramienta de apoyo que fomente su dinamismo y una vía de acceso al diverso abanico de ofertas juveniles de la ciudad. Este suplemento cuenta con una etiqueta que da nombre a este apartado, 'jóvenes que inspiran', que muestra historias locales de superación, de sueños, de comienzos, que abordan sus preocupaciones y sus creencias y da una visión del valor de la juventud aragonesa.

Kiosko. Por mucho que el mundo digital evolucione, siempre habrá quien prefiera el papel. Por eso Heraldo de Aragón sigue presente en los kioskos aragoneses en el formato de siempre.

Local. ¿Sabías que desde la página de Heraldo.es puedes acceder a un espacio que recoge una guía local que incluye más de 70.000 negocios y servicios públicos a tu disposición? Solo tienes que entrar a la home y pulsar en el desplegable junto a la lupa de búsqueda que aparece arriba a la izquierda, y pulsar en 'Guía local'.

Mucho que contar. En este bloque descubrirás todo lo que puede ofrecerte Heraldo, los avances y las novedades, la forma en la que trabajamos, los equipos que conforman este periódico... Una oportunidad para conocer desde dentro quiénes somos.

Newsletters. El formato informativo por excelencia en el universo digital del presente. Una puerta abierta la personalización de la información, a través de la cual el usuario puede seleccionar las temáticas que más le interesen y recibir noticias sobre ellas en su correo. En la actualidad contamos con ocho boletines: El primer café (actualidad), El análisis del director (opinión), Economía, Real Zaragoza, Descubre Aragón (turismo), Desde tu cocina (gastronomía), Actívate (deporte y salud) y Tercer Milenio (ciencia).

maÑos. Sin vosotros, no habríamos llegado hasta aquí. Pero aunque el grueso de la comunidad de lectores de Heraldo pertenece, lógicamente, a ciudadanos que habitan en la región aragonesa, nuestra red también se extiende a otras localidades españoles, europeas e incluso latinoamericanas.

Opinión. Si hay un lugar para reivindicar espacios con puntos de vista, enfoques, discusiones desde la diversidad y el análisis, ese es el que corresponde a la sección de opinión. En un mundo de redes, la opinión y la palabra son la llave del éxito. Si quieres saber por qué, sigue leyendo esta entrevista a José Javier Rueda, adjunto a la Dirección para Opinión de HERALDO DE ARAGÓN.

Pilar. Como no podía ser de otra forma, nuestra labor está conectada directamente con la cobertura de todas las fiestas regionales, y queda muy poco para que tengan lugar las que llevan el nombre de la patrona de la hispanidad. Aunque este año la prudencia siga siendo la mejor compañera, presta atención a nuestras publicaciones para descubrir la oferta de planes de ocio.

eQuipos. Por supuesto que en Heraldo hay un equipo formado por periodistas que acercan cada día la actualidad a usuarios como tú. Pero la digitalización también ha requerido la definición de nuevos perfiles que coexisten en este periódico, dando lugar a equipos como el de data, engagement, audiencias, métricas... Si quieres saber más sobre ellos irás encontrando píldoras en los artículos de Mucho que contar (regresa a la letra M).

Real Zaragoza. La historia del equipo Zaragozano también ha estado siempre muy ligada a la de este diario. De hecho, en el Club del Suscriptor y la tienda Heraldo podrás encontrar distintos productos de merchandising diseñados para la afición del equipo blanquillo.

Suscripción digital. El pasado mes de marzo dimos un paso más hacia adelante en la historia viva de este periódico: el paso a la suscripción digital. Un nuevo camino para garantizar un producto informativo de calidad. ¿Sabes qué es el periodismo de muros y por qué ahora hay que pagar por lo que antes era gratis?

Tienda heraldo. En este rincón podrás encontrar un sinfín de productos: utensilios para la vuelta al cole, regalos únicos y personalizados, zona de productos Gourmet, libros, joyas, juegos, productos del Real Zaragoza y, por supuesto, fotografías de profesionales con el sello Heraldo.

Última hora. Para que puedas saber de forma casi inmediata las últimas novedades de tu comunidad, también contamos con este formato de actualización informativa.

Vídeos. Heraldo TV es una sección propia de Heraldo en la que se ofrece actualidad desde el objetivo de la cámara, una muestra de evolución tecnológica más, a través de la cual un periódico incorpora a su actividad diaria contenido audiovisual.

Web. Como te decíamos al principio de este artículo, la web (www.heraldo.es) se puso en marcha en 1995, pero ha evolucionado mucho desde entonces. Si quieres saber un poco más sobre el tema te dejamos por aquí un artículo con siete curiosidades sobre cómo se trabaja en la web de HERALDO.

Xbox. Te preguntarás qué tiene que ver con todo esto. Solo queríamos recordarte que si estás interesado en un tema en concreto, puedes consultar temáticas, autores, agencias, personas, lugares, e instituciones a partir de sus iniciales, a través de nuestro buscador por letras. Una sencilla forma de ayudarte a localizar las etiquetas de nuestros contenidos. Y sí, en la X podrás encontrar todo lo publicado en relación a esta consola.

Yo soy Heraldo. Si estás aquí y has llegado hasta estas líneas es porque tú también estás formando parte de este camino. En nuestra comunidad ya contamos con más de 12.000 suscriptores. Si todavía no te has unido y quieres hacerlo, te dejamos un enlace directo.

Zaragoza. En el número 29 del paseo Independencia de Zaragoza se encuentra la sede principal de este diario. Además, el lugar en el que se imprime el periódico en papel, entre otras muchas publicaciones también se encuentra en esta localidad. La ubicación de la rotativa está, más concretamente, en el municipio zaragozano de Villanueva de Gállego. ¿Sabías que los suscriptores pueden realizar visitas para ver la rotativa en pleno rendimiento?

En estos 126 años hemos contado miles de historias. Pero Aragón todavía tiene mucho que decir, así que nosotros tenemos mucho que contar. ¿Nos ayudas a hacerlo? ¡Suscríbete!