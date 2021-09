Belén Rueda: "Las madres tendemos a esconder nuestro sufrimiento ante los hijos"

Belén Rueda (Madrid, 1965) es la madre de toda una generación con ‘Los Serrano’ y ahora vuelve a la pequeña pantalla en ‘Madres’ (la segunda temporada en Telecinco los martes y desde ayer la tercera temporada en Amazon Prime Video). Un regreso que, de momento, no ha enganchado a la audiencia del canal de Mediaset (492.000 espectadores y un 5,1% de ‘share’ el pasado martes).

¿Qué le ha enseñado esta producción?

Es una serie bastante real en algunos aspectos y bueno, te enseña muchas cosas que te ponen en una situación que yo personalmente no he vivido y me ha ayudado a entender mucho más todo por lo que pasan las madres que tienen hijos o hijas con una anorexia nerviosa, un trastorno alimenticio, que no es una cosa fácil de llevar. Esta serie te enseña mucho porque hay muchos problemas que al principio provocan un rechazo y luego provocan una adaptación a tu nueva situación, lo que te cambia completamente la vida, la tuya y la de tu entorno.

Es una serie bastante dura, ¿cuáles son las escenas más complicadas de grabar?

Cuando teníamos que hacer secuencias con Elsa (Carla Díaz) y nos peleábamos y no había forma de entenderse. Eran secuencias duras, porque parecía que estaba saliendo del pozo en el que estaba y por alguna razón volvía a recaer. Incluso sabiendo que no es tan fácil salir de ahí. Teníamos antes secuencias muy, muy duras en las que ella me reprochaba continuamente que yo tenía la culpa de que ella estuviera ahí con esos problemas de anorexia. Son duras, tengo hijas también, y es verdad que, cuando te pones en una situación en la que parece que todo lo que ocurre es por tu culpa, es un poco complicado.

La serie es un drama, pero también, hay que decirlo, tiene sus toques emotivos y graciosos.

Tener una situación dramática continuada en tu vida une mucho. Y se dan situaciones muy cómicas porque te permite hacer bromas sobre cosas que no solo estás pasando tú, sino que están pasando los demás. Sin embargo, cuando no estás pasando por esa situación, pues ahí te queda el pudor de bromear sobre una cosa muy, muy triste o muy difícil. La serie intenta desdramatizar determinados momentos y sacarle el lado positivo.

‘Madres’ tiene un mensaje esperanzador, que es esa unión de madres e hijos.

Tenemos secuencias maravillosas cuando por ejemplo alguna madre recupera a su hijo.

Tras la emisión de la primera temporada, ¿ha recibido algún mensaje de madres que estén en la misma situación? ¿Qué le dicen?

Me han parado por la calle y me han dicho «no sabes lo que me estás ayudando». Al principio, no lo entendía, porque al ver la serie estás recordando el problema. Una mujer me contó que le venía muy bien, porque como madres tendemos a esconder nuestro sufrimiento ante los hijos, sobre todo cuando pensamos que si les contamos lo mal que lo estamos pasando les puede venir mal.

Es una serie protagonizada por mujeres con cuatro directoras, pero realmente no es una serie dirigida solo por y para mujeres, sino que es para todo el público, ¿no?

No, ¡qué va! Es verdad que Aitor Gabilondo, creador de la serie, en su vida personal pasó por muchos hospitales desde que nació y tenía ganas de contarlo. Cuando pasa algo así en una familia, se paraliza el mundo. Pero, uno de los dos tiene que seguir sacando adelante la familia, porque a lo mejor no solamente tienes un hijo, sino que tienes más hijos y la vida sigue fuera del hospital.

Por cierto, aquí vuelve a ser periodista. Le persigue esa profesión, ¿no se ha planteado venirse a este lado?

Complicado (risas).

La vuelta de ‘Madres’ a Telecinco ha sido complicada, la audiencia, de momento, no está acompañando. ¿Teme un apagón imprevisto de la serie?

El panorama televisivo ha cambiado mucho, porque en la época de ‘Periodistas’ o de ‘Los Serrano’ estaba solo la televisión. Ahora, las plataformas han cambiado la forma de verla. La primera y la segunda temporada de ‘Madres’ ya las emitió Amazon Prime Video y ahora se acaba de estrenar la tercera temporada, que ya está hecha. Hay otra forma de ver televisión, en el sentido de que a lo mejor, de repente, quieres verla todo de seguido y no esperar a cada semana.