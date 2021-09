Boris Izaguirre: "Me gusta vivir muy pegado al presente y no quiero organizar el futuro

'Lazos de sangre' vuelve a la parrilla de televisión española. El programa que presenta Boris Izaguirre (55 años, Venezuela) estrena la segunda parte de su cuarta temporada el próximo miércoles a las 22:10 en La 1 y tendrá como protagonista a la actriz Concha Velasco, coincidiendo con su gira de despedida del teatro. En total tienen preparadas trece nuevas entregas, que estarán dedicadas a Manuel Díaz 'El Cordobés', Lina Morgan o Tamara Falcó, entre otros.

-¿Qué vamos a poder ver en la nueva temporada de 'Lazos de sangre'?

-Estamos todos muy felices de que 'Lazos de sangre' pase a formar parte de la temporada en mayúsculas de la cadena, estamos muy emocionados con esta especie de subida, pero a la vez preparando un programa que sea más interesante para el espectador y con contenidos que realmente generen más empatía.

-¿Qué familias vamos a poder ver?

-Hemos ampliado nuestro grupo de sagas para hacer documentales también focalizados en una sola persona. En esta temporada vamos a hacer un programa sobre 'El Cordobés' hijo, Manuel Díaz, una historia apasionante de una persona que ha luchado toda su vida por demostrar su talento y su identidad, ese va a ser un 'Lazos de sangre' apasionante.

-¿Cuál cree que es el que más va a gustar a la audiencia?

-Eso es imposible de determinar, para nosotros son todos buenísimos e interesantes y lo que queremos es que 'Lazos de sangre' pase al debate cotidiano, esa es nuestra meta y lo hemos conseguido muchas veces. El mismo programa nos va informando de qué es lo que realmente le interesa a nuestra audiencia. A mí me da la sensación de que la gente nos ve como un programa histórico, porque en realidad trata sobre la historia reciente de nuestro país a través de sus personajes más conocidos o con vidas más interesantes. Lo que buscamos es que cada personaje aporte algo distinto.

-¿Qué programa ha sido su favorito?

-En este momento solo puedo pensar en los que vamos a hacer para la próxima temporada, pero es verdad que me gustaron mucho en la temporada pasada los de Manolo Escobar y Concha Piquer, porque son dos personajes un poco desconocidos y anteriores a mi generación. Me encantó lo que descubrí de ellos y sobre todo el cariño y el afecto que consiguen sin estar vivos. También me resultó muy interesante el que hicimos sobre la jet set marbellí. Lo que más me gusta es poder descubrir personajes que me resultan fascinantes por su peculiar manera de ser.

-¿Y para la audiencia?

-No lo sé, yo creo que todos han sido muy bien recibidos.

- 'Lazos de sangre' habla de la familia. ¿Tiene la familia más importancia en España que en el resto de países?

-Yo creo que no. Siempre tengo la sospecha de que se van a generar muchísimos programas parecidos a 'Lazos de sangre' en las televisiones europeas y latinoamericanas, porque el concepto y la idea es muy buena. La familia lo es todo en cualquier cultura o civilización y contar la historia de tu país y tus tradiciones a través de una familia es una manera extraordinaria de acercar esa información al espectador.

-Rocío Carrasco colaboró en varios programas de la temporada pasada, ¿cree que esto la ayudó para decidirse a grabar su documental?

-Pienso que el hecho de verse de nuevo formando parte de un equipo de un programa de televisión le dio mucha fuerza.

-¿Qué piensa sobre las agresiones homófobas que se están sucediendo en las últimas semanas, un debate reavivado por la falsa agresión de Madrid?

-No se puede permitir que la estupidez de una persona fastidie una demanda que hacemos un colectivo especialmente ofendido y maltratado. Pienso que las manifestaciones convocadas son una manera importante de expresar que nos sentimos agredidos pero que también entendemos que buena parte de la sociedad se siente igual y nos respalda.

-¿Cómo se ve de aquí a 10 años?

-No me veo, nunca jamás hago esa reflexión. Me gusta vivir muy pegado al presente y no quiero organizar el futuro.

-¿Qué proyecto le ilusionaría hacer?

-Ahora mismo ninguno, estoy muy contento con esta nueva etapa profesional en RTVE y me sorprende estar haciendo lo que hago. A mi manera, me exijo un poquito más cada día para hacerlo mejor.