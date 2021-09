Tres razones para suscribirte hoy a Heraldo de Aragón

Te habrás dado cuenta de que, desde hace un par de meses, la edición digital de Heraldo de Aragón permite la lectura de un número determinado de noticias al mes. Así, al superar el límite de artículos, te invitamos a suscribirte y ser parte de nuestra comunidad. Sin embargo, entendemos que este cambio en el modelo puede generarte dudas o confusión. Te preguntarás, como en muchos otros casos: ¿Por qué pagar por lo que antes era gratis?

Si retrocedemos un poco en la historia reciente, en el año 2016, The New York Times sorprendía al mundo con una de sus muchas campañas de suscripción e invitaba a sus usuarios a no utilizar ad blockers (bloqueadores de anuncios) bajo el eslogan: “Las mejores cosas en la vida no son gratis” (“The best thing in life aren’t free”, en inglés).

Lo anterior se contraponía a una de las frases más famosas de la connotada diseñadora de alta costura Coco Chanel. La artista aseguraba que: “Las mejores cosas de la vida son gratis” y que “las segundas mejores son muy, muy caras”. No obstante, con este artículo y la suscripción digital de Heraldo de Aragón, nosotros queremos demostrarte por qué tenemos que estar en tu lista de esas mejores cosas por las que hoy merece la pena pagar:

Tres razones para suscribirte a Heraldo de Aragón

No somos muy, muy caros. Todo lo contrario: Parece broma, pero no lo es. Si hoy compras tu suscripción digital anual a Heraldo de Aragón podrás infórmate con el mejor periodismo y sin ningún tipo de límites por solo 0,14 céntimos al día. Y es que, al contratar hoy este plan, podrás acceder a un 25% de descuento y pagar un total de 49,99€ (en lugar de 66,89€). ¿No te convence? Puedes hacer clic aquí y elegir el plan que más se ajuste a lo que estás buscando (mensual, trimestral o anual). Son todos realmente muy convenientes. Una experiencia de primer nivel: Dile adiós a los muros. No importa desde qué dispositivo te conectes, estaremos para informarte sin restricciones las 24 horas del día. Tu suscripción respalda nuestro trabajo y la generación de contenidos originales y de calidad exclusivos para nuestros suscriptores. Hemos estado a tu lado por más de 125 años, y ahora tienes la oportunidad de acceder a un modelo ‘premium’. Beneficios exclusivos del Club Heraldo: Sorteos, eventos, regalos y descuentos especiales para nuestros suscriptores. No queremos ser ni imitar a nadie. Todo lo contrario, te invitamos a ser parte de nuestro club, el de Heraldo de Aragón y disfrutar de las ventajas de nuestra tierra. Todos nuestros planes te permiten acceder a un abanico de experiencias únicas.

Porque Aragón tiene mucho que decir, Heraldo tiene mucho que contar. ¡Suscríbete!