Chenoa, Soraya, 'Soy una pringada' o Andrés Velencoso se meten en harina 'Celebrity Bake Off España'

Amazon Prime Video va a presentar este martes en el Festival de Televisión de Vitoria-FesTVal el reality 'Celebrity Bake Off España', que cuenta con doce participantes, entre los que se encuentran Pablo Rivero, Chenoa, Esty Quesada 'Soy una pringada', Soraya, Adriana Torrebejano, Eduardo Iturralde, James Rhodes y Andrés Velencoso.

En un comunicado, el FesTVal ha informado de que 'Celebrity Bake Off España' es la adaptación del famoso formato de Love Productions 'The Great British Bake Off', licenciado por BBC Studios Distribution, y que estará presentado por Paula Vázquez (Fama: ¡a Bailar!) y Brays Efe (Paquita Salas), que acudirán al FesTVal para apoyar el evento de presentación.

El preestreno con público y asistencia del reparto tendrá lugar este martes en el Palacio de Congresos Europa de la capital alavesa, y contará con la presencia de gran parte de sus participantes, como Pablo Rivero, Chenoa, Esty Quesada 'Soy una pringada', Soraya, Adriana Torrebejano, Eduardo Iturralde, James Rhodes y Andrés Velencoso. Al evento también asistirán Óscar Prol, de Amazon Prime Video, y Edi Walter, de Boxfish TV.

En 'Celebrity Bake Off España', los doce concursantes se disputarán cada episodio el premio al mejor pastelero amateur del país. Bajo la atenta mirada de dos jueces expertos, Clara Villalón (chef, consultora gastronómica y autora de El Club del Cupcake) y Frédéric Bau (maestro chocolatero, reputado pastelero, director de L'Ecole du Grand Chocolat y autor de Au coeur des saveurs) deberán demostrar que son capaces de alcanzar el nivel establecido por 'Celebrity Bake Off' y, cada semana, el peor de los concursantes tendrá que despedirse.