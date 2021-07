Periodismo contra las 'fake news': ¿amenaza u oportunidad?

A principios de esta semana, y en medio del desarrollo de los tan esperados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la imagen de una joven nadadora hizo estallar las redes. El retrato hacía eco de una llamativa coincidencia entre su supuesto nombre y su profesión como clavadista. En cosa de minutos, la fotografía se hizo viral a través de memes, stickers, gif y miles de noticias.

Los títulos de distintos medios destacaban la historia de "Cha Phu Zhon" (chapuzón) "la chica que estaba destinada a ser nadadora desde su nacimiento", entre muchas otras afirmaciones. Sin embargo, pocas horas después, el fingido chiste se derrumbó. La foto no era de Tokio (era de Londres 2012) y la deportista no era "Cha Phu Zhon". Su nombre es Wu Minxia (35) y no es nada más ni nada menos, que la primer mujer en ganar medalla de oro en clavados en tres JJOO consecutivos.

Lamentablemente, información falsa ha surgido durante toda la historia. No obstante, las noticias falsas en la era de Internet dieron fuerza al término 'fake news' (noticias falsas en español). La denominación de este contenido fraudulento cobró mayor importancia en distintos contextos electorales (especialmente en los de Estados Unidos). Todo, exponenciado por la democratización de las redes sociales en el mundo. ¿Y qué pasa con la prensa?, te preguntarás.

Comprometidos con el buen periodismo

La facilidad para replicar y difundir contenidos (que en muchos casos deben ser posteriormente desmentidos) ha exigido nuevas prácticas en el periodismo. Esto no quiere decir que antes no se verificase la información. Pero lo cierto es que la generación masiva de noticias falsas ha fomentado la aparición de organismos y normativas cuya misión es evitar los bulos. Así, desde la primera década del siglo XXI se fundaron medios dedicados específicamente a la verificación de hechos (no hablamos de periodismo de investigación). Nos referimos al 'fact checking' (comprobación de hechos, en español). Pese a todo este esfuerzo, es muy difícil frenar este tipo de contenido falso, por lo que ejemplos como el de "Cha Phu Zhon" los hay a miles. Noticias falsas relacionadas con todo tipo de temas, y especialmente con la pandemia. Porque, como no podía ser de otra forma, la crisis generada a raíz del Covid-19 también impactó en la generación de bulos.

A estas alturas, la lectura de estos párrafos puede parecerte deprimente y hacerte creer que está todo perdido. Pero es todo lo contrario. Hoy más que nunca necesitamos de verdaderos profesionales de la información y de la generación de contenidos. La amenaza de las 'fake news' se presenta como una gran oportunidad para la prensa de calidad. Para los periodistas y todos esos nuevos perfiles encargados de trabajar con ética para cubrir todas tus demandas como usuario (analítica, datos, fidelización, audiencia.y otros). Y es ese el compromiso incondicional que tenemos contigo en HERALDO.

