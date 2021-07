Muere Ron Popeil, el rostro de la teletienda

Ron Popeil, el rostro más popular de la teletienda en Estados Unidos y buena parte del mundo ha muerto, a los 90 años edad en Los Ángeles. Popeil no era solo el rostro televisivo, también era inventor de los artilugios que venía, como el Pocket Fisherman y el Hair in a Can, dos aparatos para asar con aire caliente.

Popeil creó el famoso Showtime Rotisserie & BBQ, una serie de anuncios en los que junto a invitados y con una grada llena de público, mostraba las bondades de su invento para asar.

El inventor acuñó una de las frases más icónicas de la historia: "Set it and Forget it!", que se podría traducir por "¡Lo pones y te olvidas!".

El producto para asar recaudó más de mil millones de dólares, rompiendo récords de ventas. Se estima que en el momento de su muerte su fortuna era de unos 200 millones de dólares.

Inició su meteórica carrera siendo solo un adolescente y vendiendo los productos de la fábrica de su padre, inventor de profesión. Finalmente, dio el salto a la televisión en 1959 para convencer a los espectadores de las bondades de un aparato creado por su progenitor.

La maniobra dio resultado y decidió crear su propia empresa de inventos, Ronco, con la que continuó vendiendo al público los dispositivos ideados por su progenitor y por él mismo, convirtiendo algunos artilugios en verdaderos reclamos para la audiencia