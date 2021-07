Conectar para desconectar

Sabemos que el verano es sinónimo de desconexión, sin embargo, este año más que nunca, estar informado es clave para poder disfrutar del tiempo libre con seguridad. Porque hay cosas que no paran, y mucho menos en una época como la que vivimos. Los últimos 17 meses se han incorporado a nuestra rutina diaria un sinfín de preguntas que no parecían posibles y que marcan límites en nuestras rutinas, ocio y relaciones personales. ¿Puedo reunirme con más de 10 personas al aire libre? ¿Necesito una PCR para viajar al extranjero? ¿Cuál es el aforo de los establecimientos hosteleros? ¿Y de las actividades culturales? ¿Cuándo entran en vigor las nuevas medidas? ¿Volverá a ser obligatoria la mascarilla al aire libre...? Preguntas a las que el periodismo ha tratado de dar respuesta con rapidez y precisión.

Pero la adversidad también conlleva cambios, y éstos, hallazgos inesperados. Por eso durante todos estos meses hemos hecho cosas por las que quizá no habríamos apostado en otras circunstancias. Hemos redescubierto Aragón y toda su riqueza, nos hemos puesto creativos desde la cocina y hemos apostado por activar nuestro cuerpo y superarnos cada semana. Y también hemos hablado de cómo la ciencia nos ha devuelto la esperanza, del valor de quienes libran luchas cada día, de las historias que merecen conocerse. Porque las buenas noticias también hay que contarlas.

En definitiva: la vida nos ha dado limones, y hemos compartido contigo cómo hacer la mejor limonada. Porque de eso va también nuestro trabajo, de darte la mejor herramienta para vivir en sociedad: información. Y, por eso, no paramos en verano. Por si, aunque desconectes, quieres comprobar datos para sentirte seguro, descubrir nuevos destinos en los que perderte o seguir la estela de Aragón en los Juegos Olímpicos. Aquí estamos. ¿Sabes cómo seguirnos?

Actualidad

No es covid todo lo que se cuenta. Aunque ocupa una porción importante de nuestra actualidad, Aragón tiene muchas otras cosas que contar: basta con echar una ojeada a la portada de hoy. Verás artículos a los que siempre podrás acceder de forma gratuita. Pero no te vamos a mentir: seguro que acabas topándote con alguna noticia muy interesante que solo se pueda leer bajo registro. Si no quieres perderte nada, es mejor que escojas la tarifa de suscripción que mejor se adapta a ti y te unas a la comunidad de Heraldo. Puedes elegir entre anual, semestral, trimestral o mensual.

Newsletters

Nuestras newsletters de actualidad, turismo, recetas, ciencia, salud y bienestar también se quedan durante todo el verano. Lo mejor de las newsletters es que tú escoges sobre qué temática quieres estar informado y diaria o semanalmente recibirás en tu correo electrónico una selección de noticias sobre la misma. Bueno, eso no es lo mejor. Lo mejor es que apuntarte es totalmente gratis, claro. Así que probarlas no te cuesta ni un euro.

Podcast

Hace unos meses que Heraldo.es incorporó a su abanico informativo este formato. Si quieres explorar con nosotros temas de actualidad, la voz de la periodista Teresa Martín te acompañará en el camino en la sección de Podcasts Heraldo. Puedes hacerlo con los ojos cerrados, tumbado en una hamaca y comiéndote un helado. ¡También es gratis! Solo necesitas registrarte.

¿No quieres perderte nada?

