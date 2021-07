Carlos Santos: "La vuelta de 'Los hombres de Paco' es un auténtico regalo"

Ganador de un premio Goya al mejor actor revelación en 2016, a Carlos Santos (Murcia, 1978) se le recuerda por ese policía tímido de 'Los hombres de Paco': José Luis Povedilla. Más de una década después, este actor murciano vuelve a patrullar en Antena 3, lo que considera un "regalo", señala Regresa a la pequeña pantalla con los Pacos, aunque también se le verá próximamente en la vuelta de otro histórico, 'Historias para no dormir', de la mano de Paco Plaza en el capítulo titulado 'Freddy'.

¿Cómo fue esa llamada para volver a 'Los hombres de Paco'?

Fue muy emocionante, pero es verdad que la primera llamada fue una especie de tanteo. Nos comentaron que había una petición de preguntar a los actores sobre la vuelta y antes de que acabaran la frase yo dije que sí. 'Hombres de Paco forever' y retomar a Povedilla siempre. Solo fue un tanteo, nos llamamos entre nosotros y si alguien decía que no, supongo que se iría al cajón. Creo que fue unánime, porque fueron cinco años increíbles y para todos fue algo más que un trabajo.

¿Tienen miedo a defraudar a los seguidores de los Pacos?

Sinceramente, no. Esto es un auténtico regalo, me gustaría, evidentemente, que les encantara, se rieran y emocionaran con las historias que tenemos preparadas. Pero si no ocurriera, esto ha sido un regalo y aquí voy a ser un poco egoísta y me lo quedo para mí. Aunque, estoy convencido de que va a gustar. Son los Pacos en esencia, pero hay un salto de calidad espectacular, porque la televisión y nosotros hemos cambiado.

¿Cómo ha sido el reencuentro con Povedilla?

Es un personaje que nunca me ha abandonado y siempre ha estado en mi memoria. El tono y espíritu estaban en la primera línea de guion. Ha sido poner la vacuna de recuerdo de Povedilla y los anticuerpos han saltado hasta cifras inimaginables (risas).

¿Podemos decir larga vida a los Pacos?

Larga vida, sí. Ojalá fuera una franquicia, porque hay una idea latente en esta serie que es la humanidad y unos valores como la amistad, el amor y la comedia. La humanidad de 'Los hombres de Paco' es lo que conquistó en su momento a la gente y esto es lo que va a conquistar a la gente en esta nueva etapa, estoy seguro.

¿Cómo se puede conquistar a los más jóvenes que ahora tienen las redes sociales, Twitch y miles de cosas para entretenerse?

¡Uf! No sabría que decirte, honestamente. Ha cambiado mucho la forma de consumir televisión. Es muy difícil que haya un producto que cale tanto en el espíritu y en los recuerdos de la persona como pasaba en los 80, 90 y 2000 donde había que esperar una semana para ver un capítulo, ahora no pasa eso, porque hay un consumo masivo y muy rápido. La particularidad de 'Los hombres de Paco' es que es un producto que ya existe y va a arrastrar a mucho público y me gustaría conquistar a un nuevo público.

Pero ahora tenemos la piel más fina y el humor de los Pacos es muy particular.

Los ingredientes son los mismos y es verdad que tenemos la piel más fina. Afortunadamente, nos han dado una carta blanca para seguir en la línea en la que estábamos hace 10 o 12 años. En la primera etapa llegamos a bromear con ETA, con golpes de estado y mira ahora se habla de esto último. La ficción siempre se queda corta (risas).

Carlos, estamos hablando de José Luis Povedilla, pero Carlos Santos es más que este personaje. ¿Qué prefiere: teatro, cine o televisión?

Lo que prefiero es un buen personaje o una buena historia. Da igual dónde se haga, cada medio tiene su particularidad. Me quedo con que la historia sea interesante, la historia me apetezca, me apetezca contarlas, se merezca ser contada y que el personaje me resulte atractivo e interesante con sus matices, sus grises, sus blancos, sus negros y sus morados. El medio me da un poquito más igual.

Con la covid-19, el mundo de la cultura lo está pasando mal, ¿cómo ve su futuro en nuestro país?

Intento siempre hablar de forma positiva, porque estoy un poco harto de centrarnos solo en lo negativo. Parece que el que viene al cine o al teatro nos está haciendo un favor, no, perdona, te lo estás haciendo a ti yendo a disfrutar de una historia, de una obra. Evidentemente, con las consecuencias de la pandemia los espectáculos en vivo y compañías han sufrido muchísimo. pero creo que es imposible que esto muera. Desde las instituciones y autoridades tienen que destinar algo más de dinero, menos rescatar bancos, más rescatar a quien realmente lo necesita y menos politizar la cultura.