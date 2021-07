De 1 a 49,99 euros: cuatro tarifas de suscripción digital para todos los bolsillos

Sería muy raro que llegase el verano y no hubiera nada que estrenar, ¿verdad? Nosotros hemos traído novedades a la carpeta de tarifas de suscripción digital, por lo que no podía faltar un artículo que recopilase todas las opciones disponibles. Además, como vas a poder comprobar, el precio no es una excusa, porque hay un amplio abanico de opciones se ajusta a cualquier presupuesto.

¿Qué tarifas de suscripción digital puedes escoger?

Suscripción digital anual. Puedes conseguirla ahora por 49,99 euros. Es decir, 13 céntimos al día, durante 365 días. Y tendrás todo un año para disfrutar de todas las ventajas anteriores.

Suscripción digital semestral. Esta opción te dará acceso al contenido ilimitado y el resto de beneficios para suscriptores durante seis meses. Y, aunque tiene un precio de 29,99 euros, si la contratas antes del 31 de agosto puedes disfrutarla por solo 19,99 euros.

Suscripción digital trimestral. También esta opción cuenta con una oferta por tiempo limitado. El precio habitual por la suscripción de tres meses es de 15,99 euros, pero hasta el 31 de agosto puedes conseguirla por 9,99 euros.

Suscripción digital mensual. Aunque creemos que te va a saber a poco, también tenemos una opción que apenas notará tu bolsillo: un mes de suscripción a un precio imbatible, tan solo 1 euro el primer mes y, a partir del segundo, 5,99 euros.

¿Por qué razón hacerse suscriptor?

Bueno, lo cierto es que haber, hay más de una. Y, aunque llevamos más de medio año contándolo, te refrescamos la memoria sobre todas las ventajas que tiene ser suscriptor:

Por el acceso ilimitado a todos los contenidos : reportajes, artículos de opinión, entrevistas...

: reportajes, artículos de opinión, entrevistas... Por las ventajas del Club del Susciptor

Por la participación gratuita en sorteos, eventos y regalos exclusivos

Por la posibilidad comentar en las noticias y participar en el foro natural que se genera

en las noticias y participar en el foro natural que se genera Por una mejor experiencia de lectura



Porque Aragón tiene mucho que decir, Heraldo tiene mucho que contar. ¡Escoge tu tarifa preferida y suscríbete!