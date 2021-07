Armand Balsebre: "La imagen domina y leer ha sido sustituido por mira"

¿La tecnología puede acabar dejando a ‘Darwin en el desván’, como se titula el libro que acaban de presentar Antoni Vidal y usted en Zaragoza?

En el siglo XXI, las transformaciones han sido tan rápidas que no nos ha dado tiempo a pensar en las consecuencias adversas de la revolución digital. La televisión fue el primer medio que constató la servidumbre del hombre a la máquina. Creemos que el progreso es un camino sin fin, pero progreso tecnológico no significa necesariamente progreso social. Y tendremos que replantear que quizás la evolución humana hacia un ser más capacitado e inteligente pueda verse alterada.

Hoy, la información llega a cualquier lugar, a cualquier hora, hasta esos dispositivos que llevamos en nuestros bolsillos. ¿Qué efecto tiene en la audiencia este permanente bombardeo de estímulos?

Los nuevos medios digitales han dividido a los seres humanos en voyeuristas y exhibicionistas. También han exaltado la banalidad. El móvil nos tiene hipnotizados. La nomofobia del presente empezó con la teleadicción del pasado y los nuevos medios digitales han perpetuado el dominio de la imagen sobre la palabra; nos quedamos deslumbrados ante su poder seductor y dejamos de trabajar la imaginación, que es la fuerza motriz de la creatividad. Lo vemos con nuestros alumnos: leer ha sido sustituido por mirar. Al alumno universitario, leer un libro le supone un gran esfuerzo, cuando con un clic pasa de un tema a otro. La exposición a un estímulo se limita a segundos. Hasta los profesores nos convertimos en actores, en monologuistas, para recuperar la atención perdida.

¿Cómo influye esa velocidad a la forma de comunicar?

Si le damos a la noticia un carácter efímero, que a veces no dura ni horas en una web, los hechos se presentan sin contexto, y lo necesitamos para comprender lo que pasa en el mundo y a nosotros mismos. Se ha creado una necesidad de ir saltando, a golpe de clic, que nos crea la ilusión de estar al corriente. Y los seres mal informados son víctimas de bulos y ‘fake news’.

¿Qué papel desempeñan las redes sociales?

En ellas predominan las emociones sobre las ideas. Estamos más comunicados, pero no mejor comunicados. Las usamos para el intercambio de afectos: me gusta, no me gusta, y las convertimos en escenario narcisista y en plataforma para el insulto, que fomenta el enfrentamiento, la no comunicación.

¿Qué podemos hacer los periodistas?

Defender el uso socialmente responsable de la tecnología que nos ayude a construir un mundo más justo e igualitario. Es responsabilidad de los medios convencionales informar mejor, sin desistir en esa función que parece pasada de moda y no lo está: ser el perro guardián que vigila a los poderes. La ciberdependencia nos convierte en seres sumisos ante la aparición de nuevas tecnologías sin pensar en los efectos secundarios. Deberíamos subrayar esos efectos. Y no pensar que somos consumidores sino ciudadanos.

¿Entrevistas como esta acabará haciéndolas una inteligencia artificial?

Ya hay noticias en los medios fabricadas por robots y se prevé que, a mediados de este siglo, muchos puestos de trabajo estarán ocupados por máquinas. Los hombres seremos servidores de las máquinas, porque la inteligencia artificial no tiene por objeto simular la inteligencia humana, sino superarla. Cuando se programen a sí mismas para tareas no diseñadas por humanos, estaremos en un mundo que no me gustaría ver. Se impone defender un parón, una desaceleración, que es una palabra tabú en el mundo económico y tecnológico: ¿cómo vamos a frenar el progreso? Hay que desacelerar el progreso tecnológico para que sea el ser humano, no las máquinas, quien gestione la entrada en esa nueva era.