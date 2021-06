'Pasapalabra' se va al 'prime time' para entregar su gran bote

Con la J, día de la semana en que 'Pasapalabra' entrega sus 1,8 millones de euros de bote. Hasta la fecha, Pablo Díaz, el violinista tinerfeño de 22 años, se ha quedado en nada menos que doce ocasiones a las puertas de hacerse con el botín del mítico programa que ahora se emite en Antena 3 a las 20.00 de cada tarde-noche.

Sin embargo, teste jueves, primer día de julio, habrá ración doble del formato presentado por Roberto Leal. Antena 3 dobla la emisión de su gallina de huevos de oro diaria. A las 20.00 arranca el programa, al que le seguirá el informativo de las 21.00 de Vicente Vallés. A continuación habrá una emisión especial de 'Pasapalabra', que se rematará con la presencia del ganador a las 23.15 en 'El Hormiguero'.

'Pasapalabra' junta cada día ante el televisor a casi 3,2 millones de espectadores con un 24,5% de share y deja un espectacular arrastre del que se beneficia el noticiero presentado por Vallés, con audiencias cercanas al 20% y desbancando al que antes era líder y principal competidor Pedro Piqueras (Telecinco).

Pero todo apunta a que la cifra de 'Pasapalabra' se quedará corta, ya que, en febrero, cuando Atresmedia jugó con la posible victoria de Díaz en El Rosco, el programa batió sus registros con 4,8 millones de espectadores que conectaron con el concurso de Roberto Leal. Eso sí, Hannón, militar cartaginés del siglo III antes de Cristo apodado 'El Grande' y partidario de la paz con Roma, le dejó a las puertas de la gloria.

Este jueves, el plato fuerte llega en prime time, a las 22.00 y justo antes de 'El Hormiguero' que retrasa su emisión para tener a un «invitado que no podemos desvelar su nombre», aseguraba la pasada semana Pablo Motos. Algo insólito, porque Motos siempre desvela el nombre de los invitados. No es la primera vez que Antena 3 entrega un bote en prime time y, además, la cadena aprovecha que este jueves, la Eurocopa se toma un respiro y no hay partido de fútbol en los canales de Mediaset.

De momento, Antena 3 ha dejado dos pistas, la X y 53 segundos, para aventurar lo que el joven violinista vivirá en la que se presume será una edición histórica. Con los movimientos de parrilla, todo indica que el emblemático concursante está a punto de iniciar el verano de su vida.