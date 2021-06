Melani Olivares: "Tengo pocos recuerdos de fiestas de pueblo porque soy de barrio"

Las fiestas patronales tan propias del verano son el punto de partida de 'La reina del pueblo', la nueva comedia coral de Flooxer que estrena este domingo la plataforma Atresplayer Premium. Cuenta la historia de Inma, interpretada por la actriz Lucía Caraballo, que, a sus 18 años, y antes de salir del pueblo para estudiar la carrera universitaria, quiere cumplir su sueño: ganar la competición de la reina de las fiestas. Para esta particular pelea, se enfrentará a Zaida (Helena Ezquerro), la hija del cacique, y favorita para alzarse con la corona. Melani Olivares, Roberto Álamo, Raúl Cimas, Alberto Casado y Maite Sandoval, entre otros, completan el reparto de esta producción, que está creada, escrita y dirigida por Raúl Navarro.

La nueva apuesta de Atresmedia entremezcla personajes adolescentes, padres preocupados por el futuro, alcaldes tránsfugas y una Miss España de los 90 que no acepta el paso del tiempo. "Cuando me llegó la propuesta, lo leí y pensé que si este papel se hacía llevándolo al límite, como yo creía que tenía que estar enfocado, podía convertirse en un bombón de personaje como el que es", explica Olivares (Badalona, 48 años), que vuelve a la comedia para meterse en la piel de Estrella, una ex Mama Chicho que vivió con mucha intensidad mediática aquella época y que, ahora, sobrevive haciendo bolos y rememorando sus mejores anécdotas en el jacuzzi de Jesús Gil.

Una interpretación, reconoce la actriz, en la que muestra a una "perdedora venida a menos, con un declive profesional y sin muchas expectativas de futuro", pero con muchas "ganas de vivir y de superación". "Y no tiene miedo a mostrar toda la fragilidad y la mamarrachada que lleva encima. Va vestida y maquillada anclada en la década de los 90", expone. La catalana señala que se inspiró "en muchas figuras" de aquella televisión que marcó a una generación para dar vida a Estrella y se fijó "en una en concreto", de la que no desvela el nombre. "En España hay mucha documentación de ellas hablando y mostrándose tal y como son", afirma. Eso sí, reconoce que tiene pocos recuerdos de fiestas de pueblos: "Yo soy de barrio, de Barcelona".

Vuelta al humor

Con 'La reina del pueblo', Melani regresa al humor más irreverente con el que se convirtió en una de las intérpretes más queridas por la audiencia. Durante casi diez años, conquistó a los espectadores siendo Paz Bermejo en la serie 'Aída', una prostituta que acaba finalmente enamorada de 'El Luisma' (Paco León). En la nueva ficción, precisamente, se ha reencontrado con Canco Rodríguez, con quien compartió años de rodaje en la serie de Telecinco. "Es un genio como actor y como persona, un cielo", cuenta Melani, feliz de volver a la comedia tras unos últimos tres proyectos más centrada en el drama.