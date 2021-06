¿Se llevará Pablo Díaz pronto el bote de 'Pasapalabra' o es otra falsa alarma?

¿Será esta vez la vencida? ¿Se llevará Pablo Díaz el bote de 'Pasapalabra'? Antena 3 ha vuelto a crear suspense con un vídeo de apenas once segundos en el que da a entender que algo importante está a punto pasar en el programa televisivo. Y nada más importante que lograr acertar todas las letras del rosco para conseguir el deseado bote millonario, que ya supera los 1.750.000 euros.

En el vídeo, encabezado por el rótulo 'Muy pronto', se ve cómo el violinista de Tenerife coge aire, imagen a la que tiene acostumbrados a los seguidores del programa, pero esta vez visiblemente emocionado. También se puede observar en las imágenes que solo le queda una respuesta para completar el rosco, en concreto la letra 'X'. Así, se observa cómo se agita su respiración mientras el cronómetro avanza de los 53 segundos a los 49. Y concluye el vídeo, por lo que se abren tres posibilidades: o que acierte la respuesta y, por tanto, logre el millonario bote, o bien que no lo sepa y no responda, o que de una respuesta errónea. El caso es que el concursante que más tiempo ha permanecido en el programa desaparece de la vista del espectador sobre un rótulo que dice: "Muy pronto".

Los seguidores del programa se preguntan si será una falsa alarma, como ocurrió hace varias semanas cuando Antena 3 también publicó una imagen de Pablo Díaz emocionado y a falta de dar una respuesta. Entonces se dio por hecho que conseguiría el bote, pero no fue así.

Sí, nosotros también nos hemos quedado sin respiración 😳



Muy pronto en #Pasapalabra 💥 pic.twitter.com/WkJwM5pep5 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) June 18, 2021

El vídeo se colgó a las 22.29 de este viernes y Pablo Díaz respondió en su cuenta de Twitter apenas una hora después, a las 23.49, con unos emojis en forma de ojos:

Las reacciones de los seguidores del programa han ido, sobre todo, en una dirección: "Como sea mentira otra vez", amenaza una de ellas:

Otros seguidores entienden ahora porqué dedica más tiempo a otros menesteres en los últimos días en vez de a estudiar: "Con el cambio tan brusco que has dado en Twitch, jugando más horas y estudiando tan poco seguro que te lo has llevado... No veo otra explicación..".

Y también hay quien hace otro tipo de interpretaciones: "Pablo por favor no quiero ilusionarme, quiero verte gritando con un milloncete en la cuenta, por favor, media España está detrás de ti, nada es imposible, cree en ti dale dale dale".

Hasta ahora han sido 12 las veces que Pablo Díaz se ha quedado a una respuesta de conseguir el bote millonario.