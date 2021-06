Un fallo global deja sin servicio a cientos de webs en todo el mundo

Cientos de páginas web de servicios digitales, redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo se encuentran fuera de servicio, según reportes de los usuarios en Twitter y los informes del portal especializado Downdetector.

Downdetector informa de cortes en servicios digitales y redes sociales como Amazon, Reddit y Twitch, además de numerosos medios de comunicación.

El portal, que toma los datos de los informes de los usuarios, apunta que el problema podría originarse en un problema técnico del proveedor americano de servicios de computación Fastly, compañía proveedora CDN, pero este extremo no se ha verificado por el momento.

Según ha podido comprobar varias agencias, en España han sufrido la caída, al menos, las web de El País, Marca, El Mundo y As. Tampoco se puede acceder a The New York Times, The Guardian, Financial Times, Le Monde.

El problema ha empezado a detectarse hacia el mediodía, hora española. Algunas páginas que siguen en funcionamiento muestran fallos en el servicio, como es el caso de Twitter, donde hay problemas para visualizar las imágenes.

Según informa Fastly, los fallos en su servicio han sido generalizados. Todos sus servidores en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, el área de Asia-Pacífico, la India y Suráfrica aparecen con el aviso "rendimiento limitado". La compañía explica que está investigando el origen de la caída. En Europa Fastly cuenta con 18 instalaciones, una de las cuales, se ubica en Madrid. Todas ellas están afectadas por el fallo.

Un poco antes de las 12 del mediodía ha anunciado que investigaba un “impacto potencial en sus servicios de distribución de contenidos”. En la única actualización, minutos después, añadían que seguían investigando.