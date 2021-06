¿Qué son las newsletters y por qué debería apuntarme a las de HERALDO?

No es novedad que vivimos en un mundo lleno de información y estímulos. Y es que el desarrollo tecnológico que ha tenido internet en las últimas décadas nos ha permitido acceder de manera casi instantánea a un incalculable número de contenidos. Sin embargo, esto mismo también ha impactado en la forma en la que los usuarios se relacionan con los creadores de esos artículos. Por ejemplo, con los medios de comunicación.

Si estás leyendo esto, es porque probablemente el título de este artículo llamó tu atención o porque durante este tiempo viste, oíste o recibiste ofertas de newsletters (también conocidos como boletines) y todavía tienes dudas sobre su utilidad. Un par de líneas antes hemos mencionado una enorme cantidad de contenidos que, en muchos casos, generan confusión. El denominado “ruido” de la era digital (algo que va mucho más allá de las fake news). Y por lo mismo, quién buscaría convertirse de forma voluntaria en receptor de una serie de correos electrónicos saturados de… más noticias.

No obstante, y si al final de este texto conseguimos transmitirte los principales beneficios de este formato no olvides apuntarte a las que más te gusten, las newsletters de HERALDO son mucho más que titulares y que un copy and paste de lo que puedes encontrar en el sitio web o la edición en papel. Todo lo contrario, lo que realmente queremos es presentarte una oferta de nueve boletines que están hechos para ti. Para el lector de HERALDO DE ARAGÓN.

¿Qué hacemos y cómo?

Actualmente las newsletters se han convertido en un canal de comunicación entre dos partes. En este caso: entre tú (un lector con necesidad y ganas de informarse) y nosotros (un medio de comunicación fundado hace 125 años en Aragón). Así es, somos el mismo periódico que años atrás tu madre, padre, tíos o abuelos iban sagradamente a comprar a la calle. Pero que ahora, tienes al alcance de la mano en todo momento. Al igual que la tecnología, también hemos ido avanzando y apostando siempre por el periodismo de calidad.

Las newsletters de HERALDO son útiles (y para muchos necesarias) porque contemplan un mecanismo de trabajo donde el lector es el centro de todo. Es decir, para evitarte toda esa ola de contenidos, seleccionamos según tus temáticas de interés toda la información relevante que recibes en tu correo. En HERALDO no tenemos un robot ni un algoritmo que automatice el proceso de elaboración de los boletines. Todo lo contrario, somos un equipo de profesionales (donde ya no hay solo periodistas) que trabajamos cada envío que llega a tu bandeja de entrada.

Hoy formamos una comunidad con miles de usuarios que han decidido registrarse para recibir nuestras newsletters (te dejamos aquí el enlace por si te apetece ir directo a ello).

¿Cuáles son las newsletters de HERALDO?

Despierta de lunes a viernes con toda la información que tienes saber para comenzar el día en tu correo. Una selección y una mezcla perfecta de la actualidad en el marco de la pandemia. Si tienes interés en la opinión y los puntos de vista “El análisis del director”, por Mikel Iturbe, viene muy bien los jueves para aterrizar los temas más importantes de la semana. En caso de que necesites un zoom económico, financiero y estar al día con todo lo relacionado con datos, leyes, precios, paros, ERTES, empresas y mucho más (pero de una manera clara) la newsletter de “Economía” que enviamos los martes es para ti. Nada seríamos en estos tiempos sin la ciencia, las investigaciones y la innovación. Por lo mismo la newsletter de Tercer Milenio es para todas esas personas curiosas, inquietas y con deseo de información sugerente. Esta se manda los martes. Seguramente eres de los que día a día piensa en sus próximas vacaciones o el viaje pendiente desde que comenzó la pandemia. Para eso y más la newsletter “Descubre Aragón” te inspirará todos los viernes con la mejor selección de propuestas para descubrir rutas y paisajes de nuestra comunidad. ¿Te gusta la cocina pero necesitas nuevas ideas y sugerencias para preparar en casa? Solo necesitas suscribirte, tener los ingredientes y poner las manos en la masa. En “Desde tu cocina” te sorprenderemos cada viernes con propuestas para todos los niveles. Con el verano a la vuelta de la esquina el deporte y la actividad física se vuelven todavía más importantes. Por lo mismo creamos “Actívate” y todos los jueves viene con entrenamientos, consejos de expertos y dietas saludables. Si se trata de nuestros niños en “Heraldo Escolar” encontrarás una selección relevante de contenidos relacionados con experiencias en aulas, psicología, educación emocional, libros, ciencia y mucho final. Este boletín de los jueves es una herramienta ideal para conectar a toda la comunidad educativa. ¿Quieres estar cerca de tu equipo y conocer de primera mano toda la información relacionada con los jugadores? Cada semana la newsletter del Real Zaragoza llegará a tu correo con los resultados, análisis, reportajes y entrevistas que quieres ver.



En fin… podríamos estar horas hablando de cómo las newsletters se han transformado en uno de los formatos más demandados en la prensa. Pero lo cierto es que apuntándote de manera gratuita a las de HERALDO puedes comprobar sus beneficios tú mismo: accederás de manera directa a todos los contenidos que, a ti, lector de Heraldo de Aragón, más te interese (y desde cualquier dispositivo).

Porque Aragón tiene mucho que decir, Heraldo tiene mucho que contar.

