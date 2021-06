Andreu Buenafuente lanza en iVoox el podcast 'Todo Pasa', su diario sonoro

Andreu Buenafuente ha lanzado en la plataforma de audio en español iVoox su podcast personal 'Todo Pasa', un 'diario sonoro' en el que el popular cómico, presentador y productor televisivo irá narrando su día a día.

Producido por El Terrat, se trata de un contenido gratuito cuyo estreno está previsto para el próximo 9 de junio, aunque ya se puede escuchar un primer avance.

El programa contará cada miércoles con una nueva entrega, en la que se podrá conocer las 24 horas del humorista, en casa, con su familia, con su gente más cercana o en su faceta más pública.

En un comunicado, Andreu Buenafuente define 'Todo Pasa' como lo más libre y personal que ha hecho nunca: "Es un diario sonoro, es un podcast anímico y sincero, un bloc de notas auténtico, es radio destilada".

Más madera!!! Ahora, un podcast que es un blog de notas sonoro, muy personal: algo caótico, desordenado, pero sincero. Hecho a base de impulsos. Lo que vendría a ser un servidor vamos. 'Todo Pasa' con @ElTerrat en @iVoox. Pasen y escuchen. pic.twitter.com/UdfXX0Cu4N — Andreu Buenafuente (@Buenafuente) June 2, 2021

En 'Todo Pasa', las reflexiones de Buenafuente se entrelazarán con sonidos domésticos y clásicos acústicos del rock, como "un soundtrack de lo cotidiano, donde no hay nada más emocionante que la voz", relata el polifacético humorista.

Se trata de un programa concebido con "libertad absoluta de contenidos y de duración", en el que Buenafuente retratará las distintas escenas que construyen su día a día.

"Los que me conocen saben que no puedo parar. Si lo hago, me aburro, y por eso he decidido llevar siempre un micrófono encima, e ir grabando lo que me pasa, cuando tenga ganas", concluye Andreu Buenafuente.

'Todo Pasa' formará parte de iVoox Originals, una plataforma de podcasts exclusivos y gratuitos en español, que incentiva la creación de nuevos contenidos y que busca acercar el podcast al gran público.