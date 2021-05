Reencuentro de Friends: el viejo amigo

Me pasó algo parecido con 'Cobra Kai'. La idea de que Daniel Larusso tenga en la serie de Netflix la misma edad que el señor Miyagi en la película original de 1984, 'Karate Kid', me revolvió las entrañas como una patada de la grulla al impactar contra la mandíbula: Dios mío, ¿cuándo dejamos de ser el aprendiz y nos convertimos en el viejo maestro? Al ver a Ralph Macchio en pantalla pensé que no aparentaba para nada la edad que en realidad tiene. Ni tampoco William Zabka, claro, en la piel del legendario Johnny Lawrence.

Bastan diez minutos de 'Friends: The Reunion' para recibir otra patada en la mandíbula, tan certera como la de 'Karate Kid' pero mucho más salvaje.

El impacto emocional es brutal. Ver a Matthew Perry, nuestro Chandler Bing, fue como ir al hospital y encontrar a un viejo amigo postrado en la UCI, enfermo, visiblemente afectado por un tratamiento durísimo. No sé qué le ha llevado a estar así, pero fue verlo y me dieron ganas de coger el teléfono y llamarle, para ver cómo estaba.

Su imagen actual al lado de las escenas de la serie no hacen más que subrayar la evidencia: el tiempo es una apisonadora caótica. Luego está lo de Monica, absolutamente irreconocible. ¿De verdad es mejor ser otra cosa que envejecer con naturalidad? La naturalidad de Phoebe, por ejemplo. O de Joey. Sí, está barrigón, pero es su forma de envejecer y no pasa nada.

Ayer vi el tráiler de la última película de M. Night Shyamalan. Se titula 'Old' (viejo). Trata de una isla en la que el tiempo pasa más rápido. Unos turistas llegan allí, felices de la vida, hasta que de repente el niño de diez años aparece con 20. Como Tom Hanks en 'Big', solo que esto es una de terror. Un día eres joven y otro no.