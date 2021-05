Javier Cárdenas culpa a Pedro Sánchez de su despido fulminante de Europa FM

Javier Cárdenas ya no conduce el programa matinal de la emisora musical Europa FM. Su ausencia responde a su despido fulminante conocido este lunes tras más de once años ininterrumpidos en antena. El descenso de audiencia del espacio 'Levántate y Cárdenas' resonaba este lunes como una de las principales causas de la marcha del presentador, pero Atresmedia, propietaria de la emisora, todavía no ha dado explicaciones al respecto.

El que sí ha dado su versión de lo sucedido ha sido el propio Cárdenas a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, en el que no ha dudado en apuntar que han sido presiones políticas las que han forzado su marcha.

"Tan solo se aguanta por una decisión política", asegura el catalán a sus seguidores, y asegura que "hace cuestión de un año la cadena ya me dijo que dejara de hacer críticas políticas porque desde Moncloa habían dado avisos y advertencias muy serias. Pero yo les dije que lo sentía mucho, pero que me habían fichado sabiendo cómo era y que os lo debía a vosotros. Con la situación tan complicada que hay en España yo no me podía callar ante todo lo que está pasando", subraya dirigiéndose a su audiencia.

Bajo su punto de vista, su despido no responde así a la bajada de audiencia. Y continúa diciendo que "es evidente que, una vez que Pedro Sánchez ha metido la cantidad de dinero que ha metido en Atresmedia, no lo ha hecho gratis. Me decía hace unos días un directivo de la casa que yo no era el único que voy a caer, que hay más gente en la lista".

Cárdenas ha lamentado la forma en la que ha llegado la decisión de Europa FM y que no se le haya permitido despedirse de los oyentes en antena. Ya que este mismo martes se ponía al frente del matinal Juanma Romero. "Aún no entendemos por qué la cadena ha tomado esa decisión, creemos que no le beneficia nada. Y como le he dicho a la cadena, 'no os beneficia, la gente no va a entender por qué no nos dejáis que nos despidamos si lo vamos a hacer de una forma bonita, elegante, vamos, como todos nos merecemos", explica.

El presentador ha querido agradecer a sus seguidores las muestras de cariño y apoyo recibido tanto en las últimas horas como durante toda su trayectoria en la emisora.