Más dificultades para adivinar al famoso que canta tras la máscara

Con el reto de poner más difícil el adivinar al famoso que canta bajo la máscara arranca este lunes por la noche en Antena 3 (22:45 horas) la segunda edición de 'Mask Singer: adivina quién canta', que repite con Arturo Valls como maestro de ceremonias. El programa vuelve con nuevas máscaras y novedades en la mecánica, además de incorporar a la actriz Paz Vega como investigadora para intentar sonsacar, junto a José Mota, Javier Calvo y Javier Ambrossi, las pistas que descubran al personaje de la actuación.

El formato, que produce Fremantle, se convirtió en la gran revolución de la pasada temporada televisiva, con una media de un 23,6% de cuota de pantalla y casi tres millones de espectadores. Bajo la caracterización que ocultaba el rostro de los famosos, aparecieron personajes tan dispares como el exministro de Cultura Maximo Huerta, la modelo Georgina Rodríguez, el expiloto de motociclismo Jorge Lorenzo, la colaboradora de televisión Terelu Campos o el cantante Al Bano. Para las próximas entregas, prometen nuevos perfiles que sorprenderán a la audiencia. «Creo que tenemos uno de los mejores 'castings' que se han hecho en la televisión en España y al final de la temporada el espectador sabrá por qué decimos esto», promete la directora de Entretenimiento de Atresmedia, Carmen Ferreiro.

En esta ocasión, el programa ha intentado guardar al máximo las pistas para que no se desvele el nombre del concursante. La pasada edición, las redes sociales y la curiosidad de los usuarios más intrépidos lograron adivinar a algunos de los perfiles que se escondían tras la máscara. «Las pistas se han madurado y se ha reforzado el secretismo, para que el espectador juegue de la forma más natural posible sin que nadie les destripe el juego», explica el director de entretenimiento de Fremantle España, Mario Briongos, quien avanza que los famosos van al programa «más motivados» y jugando al «despiste». «Hemos visto perfiles supercañeros y divertidos», apunta.

En esta línea se pronunció uno de los investigadores, Javier Ambrossi, que repite por segundo año consecutivo en el programa. «La gente en casa va a disfrutar más porque si te metes en Google, miras la pista y ya lo tienes, se acaba el juego para todos, que es lo que aprendimos la temporada pasada. Este año las pistas van más orientadas a lo intuitivo, a que conoces al personaje o no lo conoces; a la voz, a la altura». Sí adelantan que, entre los participantes, habrá «figurones internacionales». «He tenido que refrescar el inglés», bromea Arturo Valls.

«Piques»

El presentador confiesa que creía que Paz Vega iba a poner «paz» en el programa. «Pero no. El pique también ha aumentado entre los investigadores. Es real», destaca el valenciano, que celebra que el formato esté «todavía más vivo y emocionante» que en su primera edición. «Eso de que las segundas partes nunca fueron buenas. en este caso son mejores. Es todo más espectacular», cuenta Valls, que añade que «los famosos han creado personajes que han enamorado».

La actriz sevillana fue la ganadora de la primera temporada tras ser desenmascarada como Catrina y, ahora, usará su intuición para adivinar quién se esconde tras el disfraz del concursante. «Disfruté mucho siendo Catrina y pensaba cómo no me podían adivinar. Ahora, que me he puesto al otro lado, he visto que es muy difícil, hay muchos elementos. Al final, adivinar a la persona que está detrás de la máscara es imposible», relata. Para el cómico José Mota, al formato «se le ha dado una vuelta de tuerca para ponerlo más difícil todavía». «Ha sido más complicado, pero más divertido también», apunta el encargado de capitanear los especiales de Nochevieja en TVE.

La principal novedad de la segunda temporada de 'Mask Singer: adivina quién canta' está en la mecánica, pues se ha aumentado a 15 el número de máscaras respecto al año anterior. Ahora se formarán tres grupos que se batirán en duelo por separado en las primeras galas de la edición. Además, el programa también contará con nuevos investigadores invitados y otros famosos que resolverán su identidad en el mismo día de su actuación. Todos ellos, como destaca la cadena, serán personajes populares «de primer nivel y de todos los ámbitos, que se irán enfrentando entre sí cada semana con el único fin de no ser eliminados».