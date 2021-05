La temporada más sentimental de Calleja

"Tenemos una de las mejores temporadas. No es un tópico, es la verdad". Con esta declaración de intenciones, el aventurero Jesús Calleja presenta la nueva tanda de capítulos de 'Planeta Calleja', cuya segunda entrega se emite esta noche en Cuatro (21:30 horas) con Paula Echevarría como invitada y con Kenia como país anfitrión. El programa regresó la semana pasada con Miguel Ángel Revilla, en el que fue, según el presentador, el episodio "más emotivo" de su carrera profesional. "Nunca lloré tanto y menos mal que Miguel Ángel me ayudó a resolverlo, porque era incapaz por la emoción que tenía ante esa historia tan potente", confiesa.

Próximo domingo a las 21.30h en @cuatro nuevo episodio de Planeta Calleja con @pau_eche en Kenia! que belleza de programa! pic.twitter.com/urQiUxeXI4 — Jesús Calleja (@JesusCalleja) May 15, 2021

Porque el coronavirus, las pérdidas y las secuelas de un confinamiento domiciliario sin precedentes alteraron a los famosos que acompañan a Calleja en sus desafíos extremos. "Hemos rodado en unas condiciones de pospandemia donde creo que los sentimientos de todo el mundo estaban alterados. Nos ha hecho reflexionar hacia a dónde vamos y las prioridades de la vida", cuenta sobre este formato que regresó el domingo pasado con una audiencia del 7,8% y más de 1,3 millones de espectadores. El leonés consigue no solo las entrevistas más deseadas de los personajes del momento, sino también las confesiones más íntimas a las que nadie puede acceder. "Cuando estás una semana conmigo, en un país que no es el nuestro y visualizándolo desde otra óptica, todavía te implicas mucho más en las conversaciones. No les llamo entrevistas. Tengo invitados que viajan conmigo, a lugares que no encuentras en agencias de viajes y que generan esa empatía, con la que salen conversaciones que han sido más profundas, intensas y curiosas", desvela.

Revilla y Calleja no han podido evitar romperse al leer las cartas de Segundo Bores y hablar con su familia: "Malditas guerras civiles" 💔 #CallejaRevilla https://t.co/Ij4lVVonx7 — Planeta Calleja (@Planeta_Calleja) May 10, 2021

El presentador reconoce no haber pasado "miedo" de quedarse en un país aislado y confinado por culpa de la covid. "Teníamos más preocupaciones, pero no miedo. Tenemos una experiencia y un bagaje", subraya. El equipo de 'Planeta Calleja' ha seleccionado los países "que estaban libres de coronavirus, más tranquilos, donde todo era estable", aunque aclara que en Nepal se disparó la incidencia acumulada y tuvieron que cambiar fechas y acelerar rodajes. "Pero miedo no hay que tener nunca. Si te quedas en un sitio parado, tampoco se acaba el mundo", recalca.

Planes y equipo

Sin embargo, explica que su filosofía para que todo salga bien es "tener varios planes" y un equipo "que está a todos los detalles". "Cada país tiene una bola de protocolos enormes y nos han pasado cosas muy divertidas. Hemos grabado como un 'making off' con todas las PCR más extrañas que nos han hecho en lugares raros. En Islandia nos hicieron una a -18ºC en la calle", cuenta.

Junto a Paula Echevarría en Kenia, el programa de Cuatro también viajará a la Laponia sueca con el cantante Omar Montes; a las Maldivas con Silvia Abril y Toni Acosta; a las exóticas islas de Santo Tomé y Príncipe con Maribel Verdú; a Islandia con el vocalista del grupo Taburete, Willy Bárcenas; a Dubái con el chef Ángel León; y a Etiopía con el actor y presentador Santi Millán.

Entre los invitados de la nueva temporada, Calleja destaca al hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas y líder de Taburete, Willy Bárcenas, con quien se llevó "una sorpresa" al conocerle y charlar con él. "Nos hacemos una idea de alguien sin conocerle, solo por su apellido y podemos estar muy equivocados, sin parar en profundizar un poco y luego cuando lo ves delante, te llevas una sorpresa. Para bien o para mal. En este caso, ha sido para bien", relata. El aventurero adelanta que con el hijo de Bárcenas "se ha sido muy injusto a nivel social y mediático" y avisa de que no tiene reparos en reconocer "lo que está mal".

Del resto de invitados, el leonés habla de Paula Echevarría como una persona que es "pura energía" y que tenía reticencias para ir al programa. "Y me dijo luego: '¡Cómo me he podido perder yo esto'!". También destaca al cantante Omar Montes, "un cacho de pan que no deja indiferente a nadie". Para las próximas entregas, el presentador no descarta invitar a la presidenta electa de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y confiesa que todavía "se le resiste", por temas de agenda, el actor Antonio Banderas.