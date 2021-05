‘Polònia’ parodia la derrota de Iglesias al ritmo de C. Tangana: 'Tú me dejaste de votar'

Los resultados de las elecciones en la Comunidad de Madrid el pasado 4-M y la posterior dimisión de sus cargos y abandono de la política de Pablo Iglesias continúan dando que hablar. El programa satírico de TV3 ‘Polònia’ dedicó este jueves uno de sus ‘sketches’ al ex líder de Unidas Podemos, transformándolo en C. Tangana e interpretando uno de sus grandes éxitos: ‘Tú me dejaste de querer’. Rebautizada, eso sí, como ‘Tú me dejaste de votar’.

El ex vicepresidente, encarnado por Marc Rodríguez, recita, desde una tumbona junto a una piscina: "Tú me dejaste de votar cuando te necesitaba, yo vicepresidía y ahora me voy para casa". También aparece Isabel Díaz Ayuso, encarnada por la actriz Lara Díez, que le espeta: "Tú te quedaste sin mandar, cuando menos lo esperabas, cuando más lo querías. ¡Te has quedado con las ganas!". Y Noé Blancafort, trasunto de Santiago Abascal, que grita: "¡Toma coletas!".

Iglesias, convertido en 'El Madrileño', se lamenta desde su hogar por lo ocurrido. "Me creía estratega del copón", canta, "y he sumado menos que Errejón". A lo que el líder de Más País, exmiembro de Podemos y examigo íntimo de Iglesias le responde, bailando feliz tras él: “Hay un sitio donde puedes ir a presidir: una escalera de vecinos en Chamberí”, .

Casi hacia el final, Pablo Iglesias se queja de que Ayuso haya ganado porque “ha sumado con Vox” y, la presidenta junto a Abascal le replican: “Fuera los progres. También los pobres. Fuera los MENAs, roban a abuelas”. Pedro Sánchez se suma a la 'fiesta' sonriendo feliz por los resultados. “Tú te largaste para mandar y ahora no tienes nada”. Eso sí, Iglesias termina contestándole: “Te quedas con Ayuso, a ver cómo te apañas”.