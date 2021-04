Gervasio Sánchez se reencuentra con los protagonistas del cerco de Sarajevo

ZARAGOZA. Gervasio Sánchez (Córdoba, 1959) es el hilo conductor de ‘Álbum de posguerra’, el documental de unos 75 minutos que estrenará Movistar+ el próximo martes. Dirigido por Ángel Leiro y Airy Maragall, que vivió en Sarajevo diez meses, cuenta el reencuentro del fotorreportero de HERALDO con algunos de los protagonistas de su libro ‘El cerco de Sarajevo’, que recuerdan, ante sus fotos en blanco y negro los días del asedio.

«Las guerras balcánicas se producen en la madurez de mi vida profesional, después de trabajar casi una década en las guerras de América Latina. Fui a la guerra de Croacia en 1991, a la de Bosnia en 1992, y llegué a un territorio que yo había conocido diez años antes», explica. Como recuerda en ‘Álbum de posguerra’, cuando Gervasio tenía 20 años viajó por Yugoslavia y quedó muy impresionado de cómo funcionaba ese país. «Era una dictadura. Tito acababa de morir, me impresionó mucho que hubiera gente a la que le gustaban los mismos grupos musicales que a mí, el rock yugoslavo era buenísimo, los escritores yugoslavos eran buenísimos, el arte yugoslavo, estupendo. Tenía un nivel cultural muy alto, los chicos y las chicas eran más altos que nosotros, hablaban más idiomas que nosotros, y jugaban a todos los deportes colectivos mil veces mejor que nosotros. Que diez años después todo eso saltase en mil pedazos fue increíble», comenta.

Gervasio Sánchez trabajó en el cerco de Sarajevo de dos formas distintas. «Fotografié lo más inmediato de una guerra: los muertos, los heridos, los incendios, los hospitales y los entierros en color; e hice una segunda parte, cuando tenía tiempo, hacía fotos de la vida cotidiana en blanco y negro. Cuando publiqué mi primer trabajo, ‘El cerco de Sarajevo’, utilicé esta segunda forma de documentar lo que estaba pasando en Bosnia, y en concreto en Sarajevo, porque me parecía que el blanco y negro tenía más profundidad». Esas son las que han tenido más recorrido en las últimas décadas. «Treinta años después de haberlas hecho tienen una gran vigencia, no solo entre nosotros, que somos profesionales, sino entre los ciudadanos de Bosnia. Cuando ven esas fotos se suelen reconocer más en ese tipo de imágenes que en las bélicas».

La famosa foto de Selma y Alma, en el columpio, en un día de nieve. Lukimedia.

El fotorreportero no tardaría en concebir este documental, cuya gestación ha pasado por varias fases. «La guerra es la oscuridad absoluta y en cualquier lugar del mundo sus consecuencias van a estar presentes durante muchísimo tiempo. O siempre. Cuando sales de una guerra tan atroz como esta te das cuenta de que necesitas saber qué ha pasado con los personajes de tus fotografías».

El fotorreportero y amigo Enric Marti le dice a Gervasio en el documental: «Nosotros nos hicimos un nombre en la industria del periodismo y la fotografía gracias a los muertos de Bosnia». «A mí eso me dejó al principio muy golpeado, pero eso es verdad. Nosotros como periodistas que vamos a las guerras, fotografiamos lo que pasa, luego nos vamos a nuestra ciudad, a nuestro país, luego nos dan premios, pero ¿qué pasa con la gente que han sido los protagonistas de mis fotos? Yo necesitaba saber qué pasaba con ellos», explica Gervasio, que inició sus pesquisas, publicó seriales, hizo exposiciones y a partir de 2015 decidió buscar una productora, Lukimedia, y rodaron en diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020.

Reencuentros emocionantes

«Los directores decidieron grabar reencuentros reales. La emotividad es real. Las lágrimas son verdaderas. Los abrazos son reales. A muchos no los había vuelto a ver nunca ni sabía cómo eran». Hay muchas historias conmovedoras: la de Danko, hijo del gran baloncestista Mirza Delibasic, que jugó en el Real Madrid, a los que retrató Gervasio en 1993. «Le dije a Danko: “Lo que más me impresionó no fue ver llorar a tu padre, sino cómo tú mirabas a tu padre mientras lloraba sin entender nada”. Era un renacuajo de 5 años. Ahora ve esa foto y está todo el día mirándola, conmovido».

Gervasio abraza a Amer, hijo de Edo, el joven que le mostró la Biblioteca de Sarajevo. Lukimedia.

Es una de las historias de este ‘Álbum de posguerra’, emocionante y sorprendente, que se estrenará en Movistar+ y que ha contado con muchas colaboraciones, entre ellas Aragón TV, y que será emitido en el Canal Arte en Francia, Aljazeera ( "muy importante para contar el conflicto en clave musulmana", dice Gervasio) y en otros países como Alemania, Austria y Finlandia.