Tensa entrevista en directo de Sonsoles Ónega al doctor Cavadas sobre las vacunas

Los telespectadores del programa de Telecinco 'Ya es mediodía' vivieron en directo el tenso momento protagonizado por la presentadora Sonsoles Ónega y el doctor Pedro Cavadas, quien se mostró cortante al ser preguntado por su opinión sobre las vacunas contra el coronavirus.

El cirujano había sido galardonado este miércoles con el premio de Honor de Mensajeros de la Paz en Valencia, la ONG que apadrina el Padre Ángel, y pensaba que el programa quería preguntarle al respecto y por sus labores humanitarias. Por eso se sorprendió cuando la presentadora quiso saber su punto de vista sobre la efectividad de las vacunas de la covid, un tema del que Cavadas ya opinó en una entrevista en El Hormiguero que levantó una amplia polémica en redes sociales. "¿Esto no es para el premio? Me han liado con eso, no es mi terreno, soy cirujano", respondió pillando por sorpresa a la conductora del programa.

EL MOMENTO MAS INCOMODO Q HE VISTO EN LA TELE JSKSNSKDKSKSMSMSNSNSN pic.twitter.com/R0GujzG8Mj — LILEI💞 (@astrolilei) April 21, 2021

Ante la justificación de la pregunta de Ónega, que alegaba el interés ciudadano sobre la inmunización frente al virus, y los intentos de la presentadora por reconducir la conversación, el médico se mostraba rotundo: "Las vacunas son lo último de mis preocupaciones. Hoy me daban un premio, me han ofrecido la entrevista para hablar del premio. Pero a partir de ahí, no tengo mucho más que decir. "Disculpe que le quite la ilusión. No se lo estoy poniendo fácil, lo siento", zanjó.

"Me gustaría haber hablado de efectos secundarios", lamentaba Ónega ante la negativa del médico, al que terminó emplazando para otra entrevista en mejores condiciones. La respuesta de Cavadas sorprendió a la presentadora al recordar el mítico momento televisivo protagonizado por Mercedes Milá y el escritor Francisco Umbral en una entrevista en 1993. "Yo vine a hablar de mi libro", espetó el médico antes de poner fin a esta infructuosa e incómoda conexión en directo.