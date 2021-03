José Manuel Pérez Tornero, nuevo presidente de RTVE  

El Pleno del Congreso ha elegido este jueves, con 247 votos a favor, a José Manuel Pérez Tornero para ocupar el cargo de nuevo presidente de la Corporación RTVE. El candidato, previamente pactado por PSOE, PP, Podemos y PNV, necesitaba un respaldo mínimo de 233 votos en el primera votación.

Pérez Tornero toma así el relevo de Rosa María Mateo, elegida administradora provisional por la Cámara Baja en julio de 2018 con idea de estar unos meses en el cargo mientras se realizaba un concurso público para elegir al nuevo Consejo de Administración. El proceso se fue dilatando y ahora llega a su fin.

El nuevo presidente de la Corporación pública ha sido elegido de entre los diez miembros del nuevo Consejo de Administración seleccionados por las Cortes, todos ellos acordados por PSOE, PP, Podemos y PNV, lo que ha llevado a Ciudadanos (Cs), Más País y Vox anunciar en el debate que no participarían en la votación de este jueves, en la que ha habido 21 votos en blanco, uno nulo y ninguno en contra.

En el debate, el diputado por Cs Guillermo Díaz Gómez ha asegurado que su grupo va a seguir trabajando para conseguir "algún día, hoy un poco más lejos, que esta entidad sea independiente y que los partidos saquen sus manazas de ella". Además, ha calificado el proceso de renovación de RTVE de "vergonzoso" y ha acusado a los partidos del acuerdo de haber "denigrado" al Parlamento.

En esta línea, la diputada de Más País en el Congreso y representante de Equo, Inés Sabanés, ha asegurado que "hoy no es un buen día para RTVE, no lo es para esta Cámara, no lo es para la democracia y la transparencia" y ha dicho que ha sido un proceso "disparatado como ninguno y una falta de respeto a los profesionales, a los candidatos y candidatas, que han comparecido hasta dos veces a la vez que ya se sabían los resultados y se filtraban".

"Cuando hablamos de servicio público, de sanidad, de educación, de dependencia, estamos hablando de democracia. Estamos hablando de redistribuir el poder de manera que todas las personas, sea cual sea su situación económica, puedan tener acceso a los vienes de primera necesidad y algo similar ocurre con la información", ha afirmado la diputada de Unidas Podemos María Márquez, quien ha insistido en que los grandes medios de comunicación "son propiedad de empresas transnacionales y de fondos buitre", por lo que "los medios públicos hoy son más importantes que nunca".

En nombre de Vox, el diputado Manuel Mariscal se ha negado a participar en los "chanchullos del consenso progre, que hace que buenas personas y buenos profesionales terminen siendo comisarios políticos para que todo siga igual" y ha agregado que "los españoles deben saber que el PSOE, el Partido Popular y Podemos no quieren que TVE sea una televisión independiente".

La portavoz adjunta del PP, Macarena Montesinos, ha comenzado su intervención criticando a Ciudadanos por haber "entrado en el insigne grupo de los colaboradores de este Gobierno" tras las mociones de censura de Murcia y Castilla y León, y a Vox por no interesarle RTVE, sino el "dominio absoluto" de las redes, donde son "unos auténticos artistas en repartir información fraudulenta". Así, ha dicho que el PP quiere ser "parte de una solución a un grave problema de calidad democrática que hoy existe en RTVE" y ha agregado que "el cambio, sin demora, era absolutamente necesario".

La socialista Tamara Raya ha reiterado el "agradecimiento" de su grupo a Rosa María Mateo por su labor y se ha mostrado crítica con el PP, recordando que el Consejo de Europa denunció en 2013 sus "ingerencias" sobre RTVE, y con Vox, que "no concibe una televisión pública, independiente y plural" y que "no ha parado de golpear, criticar y desprestigiar a la televisión pública".

Tras examinar a los cerca de noventa aspirantes que se presentaron en 2018 al concurso público, el Congreso eligió el pasado 25 de febrero a los seis consejeros que le corresponden (Manuel Pérez Tornero, Elena Sánchez Caballero, José Manuel Martín Medem, Carmen Sastre, Jenaro Castro y Juan José Baños). Casi un mes después el Senado ha hecho lo propio seleccionando ayer a Ramón Colom, Concepción Cascajosa, Roberto Lakidaín y Consuelo Aparicio.

De este modo, en la votación del Congreso, los candidatos necesitaban contar con un apoyo de dos tercios de la Cámara (233 diputados) y las cuatro fuerzas sumaron 249 votos, superando así el listón requerido. Tanto Ciudadanos como Vox se desmarcaron del acuerdo, que tampoco sumó más apoyos en el Congreso.

Por su parte, el Senado avaló, con más de dos tercios de la Cámara, a los cuatro candidatos pactados por PSOE, PP, Unidas Podemos y PNV para el Consejo de RTVE, que le tocaba designar. Ramón Colom (220 votos), Concepción Cascajosa (218 votos), Roberto Lakidaín (221 votos) y Consuelo Aparicio (219 votos) superaron la mayoría de dos tercios de la Cámara Alta (175 senadores), necesarios para ser elegidos.

La trayectoria de Pérez Tornero

Pérez Tornero, director de la Cátedra UNESCO Media and Information Literacy and Quality Journalism de la Cátedra sobre Innovación de los informativos (RTVE-UAB), doctor honoris causa por la Universidad Aix-Marseille y doctor en Comunicación por la UAB. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación (Premio Extraordinario de Periodismo) y licenciado en filología hispánica.

Ha sido director programas culturales y educativos en el ámbito público y privado y asesor de diversos organismos tanto en España como en el extranjero. En TVE, desarrolló la TV Educativa (RTVE y el Ministerio de Educación) siendo creador del programa 'La Aventura del Saber', que se emite desde 1990.

Durante su comparecencia en la comisión de Nombramientos del Congreso que examinó a los candidatos, Pérez Tornero afirmó que la financiación de la cadena pública "tiene que ver con lo que las Cortes le encomienden en el próximo mandato-marco". "Por la experiencia vivida en el tiempo de pandemia, por la experiencia de los sucesivos sistemas de transformación de financiación, les diré que no estamos, en principio, en un mal sistema de financiación", indicó en relación a la actual sistema de financiación de RTVE en la que no hay publicidad.

Además, puso de relieve que la británica BBC y la televisión francesa acaban de perder porque "su dependencia del sistema comercial es demasiado complejo". "Habría que estudiarla, pero al cobrar de las tasas, de los beneficios de las privadas, de las de pago y, sobre todo, de las plataformas digitales, probablemente pueda ser uno de los sistemas más estables en Europa en el próximo futuro, si se hace en proporción a los servicios del mandato-marco", recalcó.

La toma de posesión tendrá lugar este viernes en el Congreso, a las doce del mediodía. En el mismo acto tomarán posesión los otros nueve consejeros de RTVE elegidos por el Congreso y el Senado: Elena Sánchez Caballero, José Manuel Martín Medem, Carmen Sastre, Jenaro Castro, Juan José Baños, Roberto Lakidain, Ramón Colom, Consuelo Aparicio y Concepción Cascajosa. Posteriormente, ya en sede de RTVE, tendrá lugar la constitución del nuevo Consejo de Administración.