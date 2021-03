Lágrimas y escatología en vísperas de la semifinal de 'Maestros de la Costura'

'Maestros de la Costura' abrió sus puertas con la emoción de rendir homenaje a los sanitarios, una emoción que creció con la visita de los familiares de los aprendices al taller por el que desfilaron niños, madres, esposas y abuelas, que provocó una cascada de lágrimas, incluso de los jueces.

Un programa en el que abandonó el taller Mily, mientras que Ancor, Yelimar, Laura, Lluís y Gabriel encaran ya la semifinal del concurso, después de una prueba por equipos en la que el enfado de Lluís refrendó el momento más escatológico de su vocabulario.

La chispa habitual de la diseñadora Vicky Martín Berrocal sirvió de acicate para la confección de una EPI, ella que tantas realizó durante las primeras semanas de pandemia al ver "que un sanitario intentaba ayudar a unos compañeros a crear una bata con bolsas de plástico".

"Ha sido la mejor colección de mi vida", dijo la diseñadora de Victoria.

Pero su colaboración no fue única, muchos diseñadores de moda española se unieron para proveer de material a los sanitarios con un objetivo claro: ayudar a médicos y enfermeras a protegerse con mascarillas y batas.

Los aprendices confeccionaron una EPI junto al familiar que les visitó en el taller. Un trabajo que Mily y su marido, Roberto, dedicaron a su hija, enfermera de profesión, aunque fue Lluís quien la ganó la prueba.

Aunque el joven catalán comenzó la noche diciendo: "Me ha quedado claro que no hay amigos hay compañeros en este concurso", después de la difícil semana que había pasado, su dureza cambió por completo tras ver a su madre y a su abuela, momento en el que aseguró "me veo superfuerte para afrontarlo todo, estoy lleno de energía y felicidad".

La prueba de exteriores se realizó en el taller de Angel Schlesser, junto a su director creativo Juan Carlos Mesa, donde los concursantes tuvieron que replicar dos vestidos de fiesta de la colección ganadora de la última de edición de Mercedes-Benz Fashion Week.

Una prueba en la que Gabriel y Lluís perdieron la compostura a pesar de que se jugaban su paso a la semifinal; una actitud que contagiaron al resto del taller, lo que provocó una discusión múltiple en mitad de la prueba. "Nos han faltado el respeto", dijo en medio de la disputa Yelimar, que habitualmente no pierde los nervios.

"Se corta la tensión con un cuchillo", aseguró Raquel Sánchez Silva. Y más al tener que cambiar cada grupo de vestido en el ecuador de la prueba, en el que el equipo ganador salió beneficiado del trabajo de quienes se tuvieron que enfrentar a la semifinal: Gabriel, Lluís y Mily.

La prueba de eliminación consistió en confeccionar una prenda de lencería atendiendo a las necesidades específicas de las mujeres trans, que en ocasiones se sienten excluidas de la moda por no tener un cuerpo normativo.

Jedet, la actriz y activista trans que dio vida a 'Veneno' en la serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha sido la encargada de explicar las dificultades para encontrar tallas y prendas que les "gusten, les representen y les hagan sentir cómodas y atractivas".

Una prueba a la que se sumó Eduardo Navarrete, finalista de la primera edición de 'Maestros de la costura', que se confesó "nervioso y muy feliz" de estar de nuevo en el taller.

Mily fue la eliminada en el último momento al no terminar la prenda solicitada, pero reconoció sentirse satisfecha de su paso por el talent.

"Me ha merecido la pena. La experiencia que he vivido y ver cómo he ido superando miedos e inseguridades me ha creado una gran autoestima. Ha sido una experiencia gratificante", ha dicho en su despedida la aprendiz.