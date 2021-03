Megan Montaner: "Nos hemos acostumbrado a las series bajo demanda y no en abierto"

'La caza. Tramuntana' empiezan a encajar y este miércoles se pone punto final en La 1 de TVE (22.10) a la serie que protagoniza Megan Montaner (Huesca, 33 años), donde da vida a la sargento Sara Campos. La ficción se ha convertido en lo más visto en diferido en lo que llevamos de año, empatada con 'Cuéntame'. Sin embargo, sus discretos datos de audiencia 'convencional' amenazan su continuidad, aunque "la serie da para tres o cuatros casos más", asegura Montaner.

Ya sabe que en España somos muy de poner etiquetas y ahora usted es la actriz del momento. ¿Tiene mucha presión?

Si te soy sincera, no la tengo. Esto son cosas que vienen y, de repente, se van. Eso sí, trato de no darle mayor importancia. Estoy contenta, obviamente, porque se me ha visto mucho en pantalla y las críticas han sido buenas. Pero hoy en día todo es incierto.

Bueno, pero no ha dejado de trabajar en este año pandémico.

No te creas. Al final son productos ya hechos antes de la covid, pero 'La caza' se retomó después del confinamiento. En el resto del año lo que he hecho es ver el resultado de los trabajos. ¡Vamos, como todos, viendo series y, bueno, esperando confirmaciones! (Risas)

¿Cómo se trabaja ahora con todas estas medidas?

Nos adaptamos. Al final no queda otra que aceptar pulpo como animal de compañía y someterte a las nuevas reglas. Es raro, porque en un oficio como este quieres tener contacto y resulta algo ortopédico, pero cuando te pones frente a las cámaras ahí sigues como siempre.

Este miércoles acaba 'La caza'. ¿Por qué engancha tanto esta serie?

Es una ficción con un guion muy bien hecho y tiene unos giros muy inesperados, que te mantienen pegado a la pantalla. La banda sonora también es maravillosa y, además, todos hemos dado lo mejor y eso al final se percibe. Lo bueno de 'La caza' es que capítulo a capítulo siempre te va sorprendiendo.

¿Qué reacciones le ha llegado durante la emisión?

Ha sido un poco extraño, porque la audiencia que hacíamos al día siguiente de estrenarlo en abierto no era un buen dato. Sin embargo, se ha visto en diferido con muchas reproducciones y muy buenas críticas. Entiendo que es normal que la gente ya se ha acostumbrado a consumir las series de un modo a demanda. Mientras el diferido funcione, fenomenal.

El fenómeno parece ser la constatación de la victoria de las plataformas sobre el directo, ¿no?

Total. Ya iban en el camino y con el confinamiento ha sido el culmen. La verdad es que es un arma de doble filo, porque cuando lo ves semanalmente lo meditas y lo entiendes mejor, pero en las plataformas no solo puedes ver un capítulo.

Canibalizamos las series.

-Sí, engulles y engulles y ¡pam! Luego se te olvidan (risas).

¿Qué aporta Sara a su carrera?

-Profesionalmente me ha aportado la madurez, el paso del tiempo e ir descubriendo cosas nuevas. Sara también ha estado ligada a mí en un momento difícil, me enseño mucho a canalizar, dosificar y, sobre todo, a centrarme. Es casi más un aprendizaje personal que profesional.

¿Debería haber o habrá tercera temporada? O se deja todo atado y bien atado con este final.

Son casos que se tienen que resolver y se podrían hacer tres o cuatro más, por eso no hay problema. No te puedo decir más allá, la respuesta del público ha sido buena y cabe la posibilidad, peeeeeero como están así las cosas de raras no se puede saber. Ojalá haya tercera entrega.

Lleva ya más de una década frente a las cámaras. ¿Qué balance hace?

Firmaría ahora mismo otra década (risas). Trabajo en lo que me apasiona y es un regalo poder levantarte y hacer lo que te gusta. Soy muy afortunada por seguir en activo, ¿dónde firmo?.

Intriga y misterio en 'La caza'. Efectos paranormales en '30 monedas' ¿no le apetece algo más tranquilito?

(Risas) ¡Claro! Si todo va bien y hablamos dentro de poco te comentaré proyectos futuros que ahora no puedo contar, pero algo hay y son distintos. Al final es jugar a ser pequeños e inventarte personajes que es lo que más nos gusta.

Por cierto, ¿le ha gustado más 'La caza' o '30 monedas'?

Y si te hago yo la pregunta de papá o mamá, ¿qué dirías? Es que si te respondo tengo el lío en casa, es imposible. Son diferentes, Sara en 'La caza' me ha dado un viaje emocional increíble. '30 monedas' es como un sueño de volverte como una guerrera contra los monstruos que es muy difícil. No puedo, estoy superagradecida.