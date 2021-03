Margarita del Val, contundente en su respuesta a las declaraciones de Victoria Abril sobre la vacuna de la covid

La viróloga del CSIC, Margarita del Val, viróloga del CSIC, se ha referido a las polémicas declaraciones de Victoria Abril, en la rueda de prensa de los Premios Feroz, en las que habló sobre la vacunación de la covid.

Margarita del Val ha asegurado en el programa de La Sexta, Liarla Pardo: "No soy actriz de teatro pero ella tampoco es viróloga, claramente". Esta respuesta ha provocado el aplauso de los usuarios de las redes sociales

La actriz explicó en rueda de prensa su postura respecto a la vacuna del coronavirus: "No se han probado en personas" y se están produciendo más muertes desde que se administran, dijo.

La actriz aseguró en rueda de prensa: "Me he pasado cinco horas en el salón de belleza. Y el pelo no me lo corto hasta que me devuelvan las libertades", aseguró la artista, que no llevaba la mascarilla puesta. "La vida no puede ser el miedo, el peligro de morir te impide vivir, no hay nada peor que perder la razón de vivir. Esto es un coronacircus", dijo.

La investigadora, Margarita del Val, ha celebrado, en el programa de La Sexta los primeros datos de efectividad que se están registrando en poblaciones vacunadas, como los sanitarios y ancianos en residencias, al tiempo que no se han registrados más efectos secundarios que los leves descritos inicialmente. "Son eficaces. Son una maravilla. No son magia, porque no protegen de la infección claramente y son muy seguras porque se han aplicado muchísimas dosis".

Margarita del Val ha dicho que cuando ya van 200 millones de vacunados en el planeta, los resultados son muy buenos. "Lo que antes se tardaba 10 años en aplicar en todo el mundo y ver los resultados, ahora se ha visto en 10 semanas. Tenemos mucha suerte, tenemos muchas, tenemos varias. Ya solo nos faltan dosis", sentenciaba.