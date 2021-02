Rosa María Mateo reprocha al PP el "calvario" que le ha hecho pasar al frente de RTVE

La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, ha reprochado este viernes, en la que puede ser su última comparecencia en el Parlamento antes de ser sustituida por la nueva cúpula directiva, que "el único calvario" al frente de la Corporación se lo ha hecho pasar el PP.

"Trabajar en RTVE estos tres años ha supuesto un orgullo y me he sentido muy responsable de todos los trabajadores y del trabajo que hacen magníficos profesionales. El único calvario que he tenido en RTVE es al que ustedes me han sometido", ha dicho al contestar a una de las preguntas que le han planteado los populares durante su comparecencia en la comisión de Control de RTVE en el Senado.

Un día después de que el Congreso haya elegido a los seis vocales que le corresponde nombrar para el Consejo de Administración de RTVE, en la comparecencia Rosa María Mateo ha asegurado que hasta que deje RTVE no va a acometer ningún cambio.

No lo hará, ha dicho, ni prescindirá del director de Información y Actualidad de la Corporación, como ha pedido el PP, a cuyos parlamentarios les ha dicho que "dejen de denigrar a RTVE y la apoyen no solo moralmente, sino económicamente".

"Ya que ahora tienen a gente de su partido y les siguen en el Consejo de Administración -se ha dirigido a los populares-, creo que deberían de tener otra postura con TVE, porque es algo público que pertenece a todos los españoles y que pagan todos los españoles, como les pagan a ustedes y a mí".

"Aspiro a retomar mi jubilación y tener una vida tranquila"

Lo que espera Mateo, según ha comentado en el Senado, es retomar su jubilación y "tener una vida tranquila", después de poner todo su empeño, según ha sostenido, "en sacar adelante una empresa pública e independiente de cualquier poder". Una gestión en la que ha admitido ha podido cometer "errores", pero en la que también "hay cosas que han mejorado".

Los socialistas han arropado a la administradora en esta comparecencia, y algunos de ellos han lamentado la "cantidad de insultos" que, según José Luis Soto, ha recibido en sede parlamentaria durante su mandato.

"No quedan insultos que usted haya podido recibir por alguno de estos parlamentarios, y algunos se equivocan de sitio. Venimos a controlar a TVE, y PP y Vox se controlan entre ellos", ha recriminado Soto a ambos partidos.

Y es que en la sesión de este viernes los parlamentarios del PP y Vox se han recriminado haber apoyado el acuerdo del jueves para renovar RTVE y también ofrecer la mano tendida al Gobierno para que salieran adelante los fondos europeos.

Víctor Manuel Sánchez del Real, de Vox, ha criticado que "el nuevo Partido Populista Comunista ayer le entregara un ministerio sin cartera por un plato de lentejas bíblico a los señores socialistas".

Asier Antona, del PP, le ha replicado que ellos no se venden por un plato de lentejas, que los que lo compartieron fueron ellos con el presidente del Gobierno, cuando le apoyaron para los fondos europeos, y les ha advertido de que se les pueden "indigestar".

El senador ha reconocido que se "alegra" de que Mateo pase de este "calvario" al que, a su juicio, ha "sometido" a RTVE.

Macarena Montesinos ha calificado también de "nefasta" la gestión de Mateo, al igual que lo ha hecho Rodrigo Mediavilla en la batería de preguntas de los populares: "Deja un legado malo: audiencias por los suelos, cuentas en números rojos, menor pluralismo, menor rigor y grandes trabajadores orillados en beneficio de privatizaciones y externalizaciones".

A los senadores del PP, Mateo les ha querido enviar el mensaje de que durante los últimos tres años no ha habido prácticas de manipulación u otras malas praxis, cuando hubo un tiempo -ha dicho- en que en el ente público las denuncias "se multiplicaban".

"En estos 31 meses los periodistas han trabajado sin presiones. Interna y externamente puede haber habido críticas, pero nada que ver con algunas prácticas del pasado. Atrás han quedado las denuncias por manipulación informativa que llegaron hasta el Parlamento Europeo", ha manifestado.

Mateo ha agradecido el apoyo de los socialistas, como Miguel Ángel Vázquez, porque, según sus palabras, "anima que de pronto alguien dé las gracias por el trabajo realizado, porque no es un trabajo fácil". " Y porque los ataques, aunque se digan que no son personales, siempre al final son personales", ha concluido.