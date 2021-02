Fernando de Yarza llama a "defender la honestidad y los valores del periodismo" para hacer frente a las fake news

La pandemia del coronavirus ha vuelto a poner el foco sobre las amenazas que existen contra la libertad de Prensa, y el asunto debe ser objeto de debate para lograr soluciones. Así, el presidente de HENNEO y de la Asociación Mundial de Periódicos (WAN-IFRA), Fernando de Yarza, participó este jueves en un acto sobre la libertad de expresión en la embajada británica, junto la periodista y politóloga, Estefanía Molina. La cita estuvo moderada por el embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliott, quien llamó a defender los Derechos Humanos y la libertad de los medios "con firmeza y determinación", porque es una señal de "madurez" de la democracia.

El evento comenzó con un repaso a los hitos alcanzados precisamente por el ejercicio de la libertad de Prensa a lo largo de la historia, como las marchas en Venezuela o el caso Watergate. Además, el propio embajador recordó que España está "en proceso" de adherirse a la coalición impulsada por el Reino Unido y Canadá para defender la libertad de Prensa. Ahora mismo la forman 43 países. Fernando de Yarza, en sus primeras palabras, quiso recordar a los periodistas que han perdido la vida estando en primera línea de la pandemia. El presidente de HENNEO explicó que desde 2007 se produjo "la tormenta perfecta" con explosión de la tecnología. Todo eso inició un proceso en el que seguimos hoy en día.

"No hay independencia periodística sin independencia financiera"

"No hay independencia periodística sin independencia financiera", añadió, y entre 2010 y 2020 aparece "el boom de las redes sociales" y con ello, paralelamente, se da "el auge de los populismos y de las fake news". Yarza es "razonablemente optimista" con el futuro de los medios "a pesar de las amenazas", siempre y cuando "se sepan afrontar". De hecho, puso como ejemplo la coyuntura de la crisis de la Covid: "La gente ha recurrido a los medios". La conclusión para él es que los medios "hemos aprendido de los errores" y tiene claro "que tuvimos una travesía por el desierto, con el pecado de la soberbia y no podemos caer en él". Eso sí, los gobiernos deben ser conscientes de que el apoyo a los medios "es un termómetro" para la democracia.

Fernando de Yarza junto al embajador británico Henneo

Desde WAN-IFRA, Yarza sostuvo que cada periodista debe "ser honesto con su trabajo" para defender la libertad de Prensa: "El peor enemigo de la profesión somos nosotros mismos si caemos en esa trampa que los enemigos de la libertad quieren". Insta, por lo tanto, "a no caer en el desánimo" y mantener "los principios y los valores de la profesión" para contar "historias rigurosas". En definitiva, "ofrecer periodismo de calidad".

Por su parte, Estefanía Molina considera que la libertad de Prensa "sigue teniendo muchos retos", pero distingue dos niveles: las amenazas del pasado, "el cómo acceder a la información en contextos hostiles". Para ella, la libertad de Prensa es "el pilar de la democracia". Pero se ha sumado la crisis del coronavirus, que marca "un punto de inflexión" en el presente. "Ha habido muchos Estados, y podemos poner el ejemplo de China" que han "dificultado el acceso a las informaciones".

En este sentido, recalca que con la aplicación del estado de alarma, algunos países "han puesto en el foco el trabajo de los periodistas". Lo que da más miedo, añadió, es la "censura" y se añade "el reto de la transparencia" en el presente y en el futuro. Asimismo, alertó de que hay formaciones políticas que "deslegitiman a los medios de comunicación", en un escenario de "polarización".

Fernando de Yarza, en este sentido, aseguró sobre las leyes a la prensa la confianza está "en la justicia", y recordó que por ejemplo en las redes sociales hay gente que dice "barbaridades amparándose en el anonimato". Por eso pide "igualdad de reglas". Para el presidente de WAN-IFRA, las leyes de prensa "dan prevención" porque son la antesala "de cosas que no me gustan". Para Molina, "la única protección que necesitan los periodistas es la de la libertad de Prensa", y el peligro está "en que los gobiernos entren a decidir entre lo que es información y lo que es bulo".

"Ahora las fake news se han industrializado"

En torno a las fake news, Yarza asume que "han existido siempre" pero ahora "la tecnología lo ha industrializado" y hay gobiernos que tienen "auténticas maquinarias", pero lamenta que no haya "ninguna responsabilidad". El presidente de HENNEO cree que la salida pasa por "hacer responsables" a las plataformas "de lo que corre por ellas". Insta a crear un marco en el que se salga "del anonimato".

Fernando de Yarza Henneo

Fernando de Yarza puso un ejemplo: "A nadie le cabría en la cabeza que si un fabricante de coches comete errores no asumiera esa responsabilidad". No se puede asumir en la comunicación cosas "que en otros aspectos de nuestra vida no asumiríamos". Para él, se están fomentando "lugares donde no hay responsabilidad". Molina, en cambio, diversifica esa responsabilidad también hacia los ciudadanos, y llama a caminar hacia la "regulación" por parte de los propios Estados.

En cuanto a los futuros periodistas, Fernando de Yarza califica el periodismo como "la mejor profesión del mundo" y quienes llegan van a ser "la línea de batalla de las democracias". El presidente de HENNEO, los periodistas del futuro tienen "una grandísima responsabilidad" y la sociedad del futuro no debe "perder la vista de la esencia de la profesión", que es "hacer ciudadanos libres y con criterio". Estefanía Molina pide a los informadores del futuro que tengan "pasión" y que se especialicen en un campo "concreto". Eso es fundamental, añade, para "construir una prensa de más calidad".

Según Reporteros Sin Fronteras en 2020 se ha produjo un “deterioro generalizado de la situación de la libertad de información” debido, en buena parte, a la crisis de la Covid-19 que ha sido “el mejor caldo de cultivo para la desinformación”. El año pasado España ocupaba el puesto 29 en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa.