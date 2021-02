Nueva estafa vía SMS haciéndose pasar por FedEx para obtener los datos del teléfono

Las estafas por medio de internet están a la orden del día. La picaresca se extiende a las redes de formas tan originales como perjudiciales para los afectados. En este caso, los estafadores se hacen pasar por la empresa de envíos FedEx para obtener los datos almacenados en el dispositivo móvil.

La treta consiste en enviar un SMS al dispositivo de la víctima. En este se puede leer, con la ausencia de cuatro acentos, lo siguiente: "FedEx: tu envio esta por llegar. Rastrealo aqui" (sic). A este mensaje se le añade un enlace mediante el que, supuestamente, se puede acceder a la página web de la empresa y localizar el estado del paquete.

El envío, como el paquete, son inexistentes. Acceder a este enlace redirige al usuario a descargar una aplicación denominada Fedex.apk, aparentemente para rastrear el envío. En su lugar, con esta descarga se permite a los estafadores obtener los datos almacenados en el teléfono móvil con el que se ha accedido.

¿Depende la estafa de que mi teléfono sea iOS o Android?

Sí. Dadas las particularidades de cada uno de los sistemas operativos, la estafa se realiza de manera diferente en cada uno de ellos.

En el caso de los que cuentan con sistema operativo iOS, que son los iPhone, la web que carga al entrar en el enlace es diferente. No se invita al usuario a descargar una aplicación de rastreo del envío, sino que se ofrece la conocida treta en la que se advierte al usuario que ha sido premiado con un iPhone en un sorteo. Para obtenerlo se pide que se inserten determinados datos y una cantidad de dinero, consumándose así la estafa.

El procedimiento es distinto cuando se trata de dispositivos Android. En este caso el enlace sí que redirige al usuario a la descarga de una aplicación que llevaría a los estafadores a obtener la información del teléfono móvil.

¿Cómo puedo saber si estoy siendo estafado?

Encontramos dos sencillas maneras de comprobar que el SMS que nos ha llegado al teléfono móvil es una estafa y no un enlace de seguimiento real. En primer lugar, comprobar que no estamos esperando ningún paquete y, en caso de hacerlo, que no sea FedEx la empresa asignada para el reparto. En caso de que se reúnan estas condiciones, el SMS no sería más que el medio para la estafa.

En segundo lugar tenemos que acudir a uno de los puntos por los que se caracterizan este tipo de estafas: la ortografía. Las palabras de este tipo de mensajes suelen aparecer sin acentuar, por lo que esta es una herramienta de fácil y rápida detección de la estafa. En este SMS concreto encontramos hasta cuatro faltas de ortografía.

Dada la proliferación de este tipo de estafas, algunas instituciones, como la Policía Local de Murcia, se han hecho eco por medio de las redes sociales para difundir un mensaje que alerte a la población, previniéndola de convertirse en víctimas.