La inmediata respuesta de Mónica Carrillo cuando le llaman "Novia Cadáver, en choni"

"¿Cómo se llama la presentadora ésta de Antena 3 que parece la Novia Cadáver en choni?", preguntó un usuario de Twitter este sábado a las 21.12. Un minuto más tarde, a las 21.13, ya tenía la respuesta a la adivinanza: "Mónica Carrillo.". No sería curioso si la duda no se la hubiera resuelto la propia Mónica Carrillo, copresentadora de la edición de noticias de fin de semana de la cadena junto a Matías Prat.

¿Cómo se llama la presentadora ésta de Antena3 que parece la Novia Cadáver en choni? — aykrmela (@aykrmela) February 6, 2021

El tuitero no fue tan rápido, pero reaccionó: "¿Pero no estás en directo?", escribió acompañado de una cara de sorpresa. La intervención de la presentadora de los informativos de Antena 3 tuvo bastante recorrido en cuestión de minutos comenzó a sumar cientos de 'me gustas' y fue retuiteado por cientos de usuarios. Un día más tarde 1,7 mil laten bajo el tuit y 12,5 mil personas le han dado a retuit. Quién tenía la duda bien auguró lo que se le esperaba: "Madre mía el festival que me he montao".

Mónica Carrillo. — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) February 6, 2021

Una tromba de bromas cayó sobre el mensaje. "Zasca" o "No me gusta, pero reconozco que la respuesta es un puntazo". También hubo quién plateó que tal vez se refería a Susana Griso. Mónica Carrillo, autora también de varios libros, siguió la broma para informar de los buenos resultado de audiencia que habían logrado: "Veo esa fantasía de audiencias y os leo así".

Veo esa fantasía de audiencias y os leo así. pic.twitter.com/RKbpqeQ3Qv — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) February 7, 2021

La respuesta de Carrillo ha sido aplaudida por otros compañeros de profesión, como Julia Otero, que lo calificó de "impresionante". "Te has salido del mapa", añadió la periodista de Onda Cero. También ha comentado la anécdota Roberto Leal, actual compañero de cadena, ahora en 'Pasapalabra'.

A principios de septiembre del año pasado informó que había estado un tiempo fuera del panorama televisivo porque padeció un carcinoma basocelular, un cáncer de piel localizado en la nariz: "El motivo: una pequeña herida que no terminaba de cicatrizar me acompañaba desde hacía un par de meses".