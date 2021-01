Isabel Gemio da su carrera por terminada

"Doy mi carrera por terminada, ya no espero nada", así de rotunda se ha mostrado la periodista Isabel Gemio en una entrevista concedida a la revista 'Hola'. La veterana presentadora asegura que solo quiere disfrutar de la calidad de vida que tiene, de sus hijos y de sus amigos. "Estoy muy acompañada y con mucho amor. Solo aspiro a vivir en paz", afirmó.

Poco podía imaginar Gemio que la invitación que hizo a su compañera, y entonces amiga, María Teresa Campos, iba a desencadenar una tormenta mediática que la llevaría a ocupar titulares durante días como protagonista de una de las polémicas de la temporada. El diálogo fue poco fluido e incluso, en ocasiones, tenso y violento. Campos estaba incómoda y no lo ocultaba mientras que Gemio continuaba haciendo preguntas que no parecían ser del gusto de su invitada. La entrevista saltó del mundo digital a la televisión, donde cada palabra de la ex presentadora de 'Sorpresa, sorpresa' fue escrutada y valorada. La controversia estaba servida: duelo de reinas televisivas.

Gemio se ha mostrado desde el primer momento sorprendida por la polémica suscitada y no dudó en hablar a través de sus redes sociales lamentado la situación y disculpándose. Ahora, transcurridos los días, asegura que está siendo víctima de una campaña de desprestigio en televisión por parte de la cadena con la que colabora la familia Campos y no ha dudado en ponerlo todo en manos de sus abogados para que analicen cada una de las declaraciones realizadas y valoren si son susceptibles de adoptar medidas legales.

Sin perjuicio para su fundación

En cualquier caso, la principal preocupación de la extremeña no tiene que ver con su proyección profesional o con su propia reputación sino con que todo esto no perjudique a la fundación que creó en 2008 y que trabaja a favor de la investigación contra las distrofias musculares y las enfermedades raras.

No en vano, el pasado 14 de enero, Francisco José Hernández Ramos, en calidad de Secretario del Patronato de la Fundación Isabel Gemio, emitía un comunicado sobre las manifestaciones vertidas por el colaborador Gustavo González en el programa 'Sálvame' en referencia a las cuentas de la Fundación. En él se destacaba que la Fundación Compromiso y Transparencia coloca a la entidad de Gemio en el segundo puesto en esta materia, solo por detrás de la Fundación Josep Carreras y muestran su perplejidad y repulsa al verse implicados como organización en esta polémica.

Por su parte, Isabel Gemio, ha decidido dar la cara en la revista y destacar que, a pesar de todo, a sus 60 años recién cumplidos, está viviendo un gran momento en el que ya solo quiere seguir trabajando para la Fundación y mantener su canal de Youtube, Isabel Gemio Nextv, donde realiza entrevistas a personas que le resultan muy interesantes y que para ella "aportan mucho". En definitiva, seguir con su vida tranquila.