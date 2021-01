Gloria Serra: "La muerte de La Veneno tiene muchísimos interrogantes"

Empezó como un programa especial del caso Malaya en Antena 3 y, diez años después, 'Equipo de investigación' se ha convertido en una referencia en su género convirtiéndose en una cita ineludible de los viernes noche. Al frente, la periodista Gloria Serra (Barcelona, 56 años), que asegura que el reportaje que emite mañana La Sexta (22.30) sobre la muerte de Cristina Ortiz 'la Veneno' cuenta con "testimonios exclusivos" que nunca antes habían hablado. "La familia no se ha rendido nunca ni vio claro que fuera una muerte accidental", adelanta.

Diez años seguidos... ya casi son historia de la televisión.

Nunca me imaginé que podría participar en algo así, sobre todo cuando arrancamos y por el tipo de formato que es. Es un programa que, en su concepción, es un reportaje puro y duro, no hay espectáculo, nada más que los hechos. Para mí, es un orgullo y una auténtica felicidad porque además confirma que España ha llegado a una madurez audiovisual que permite que formatos como éste se hayan convertido en éxitos de audiencias y referentes.

¿Recuerda su primer día en 'Equipo de investigación'?

'Equipo de investigación' nació con otro nombre. Yo estaba en Telecinco y me fichó Atresmedia en 2010. Empecé haciendo un programa para las tardes de Antena 3, que no funcionó, y mientras estaba haciéndolo se planteó la posibilidad de hacer reportajes especiales esporádicos, al margen del magacine. Se llamó 'Especial Investigación' y fue sobre el caso Malaya. Salí del programa y me fui a Málaga a grabar, todo muy improvisado. Después hicimos otro sobre niños robados, y la fórmula empezó a gustar.

Y así nació 'Equipo'.

La verdad es que yo tenía pocas expectativas, no por el programa, sino pensando que estos espacios son caros de producir, con profesionales entregados, complicados de hacer y no dan audiencias espectaculares. Al principio fuimos dando bandazos por la parrilla hasta que nos consolidamos los viernes. Así se fue escribiendo la historia, y creo que hemos creado un estilo inimitable e inigualable que hace que se reconozca enseguida que estás viendo 'Equipo de investigación'.

En este décimo aniversario abordan la muerte de 'La Veneno'. ¿Quedan interrogantes por resolver?

El caso de Cristina Ortiz tiene muchísimos interrogantes. La familia no se ha rendido nunca ni vio claro que fuera una muerte accidental. Siempre que hacemos programas en los que se habla de crímenes por resolver o muertes no muy bien aclaradas, los miro con especial interés y damos voz a las víctimas. Con este reportaje, en el que yo creo que interviene la credibilidad que hemos conseguido estos años, donde no pagamos nunca a los invitados, tenemos testimonios exclusivos de gente que nunca antes habían hablado del tema, como la madre de Cristina o la persona que encontró el cuerpo, aún con vida, en su casa.

¿Vamos a conocer algo que se desconocía?

La investigación de la familia, con la ayuda de un criminólogo, todos los datos recabados y el mosaico de la vida de Cristina dibuja un panorama dudoso sobre esa muerte accidental. El programa no está cerrado del todo porque hemos conseguido un elemento probatorio que puede ser un aldabonazo del caso. Ya nos ha ocurrido otras veces y ojalá vuelva a ocurrir. En el caso de la listeriosis, por ejemplo, presentamos el documento que demostraba que la carne mechada de Magrudis tenía esa bacteria.

¿Hacer investigación cuesta en España? ¿Hay presiones?

Las personas que son objeto de investigación intentan presionar aquí y en todos lados. Y ahí depende tu habilidad. Son 368 reportajes, diez años, y la historia nos avala, con las pocas demandas que hemos tenido y que las hemos ganado prácticamente casi todas. Hacemos las cosas bien. No somos justicieros, ni juzgamos.

¿Se les ha quedado algún tema pendiente por hacer?

Hay varios. No los digo para no dar ideas a la competencia y porque tengo la superstición de no hablar de ellos, que se gafan.

¿Y algún reportaje que le haya marcado?

Tengo clavados los dos reportajes que hicimos de Marta del Castillo. Ojalá pudiera hacer el programa en el que contar que se ha encontrado su cuerpo y que sus padres pueden enterrarla, llorarla y que descanse en paz, por fin.

¿Qué tal lleva las imitaciones?

El primero que me imitó fue Carlos Latre, y después los de 'Vaya Semanita' (ETB) y José Mota. Lo llevo muy bien, porque sé que se hace con mucho cariño y respeto por el personaje que interpreto.